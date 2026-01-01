انشر Typesense بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك بحث سريع ومفتوح المصدر مع التسامح مع الأخطاء المطبعية، والتصفية، والنتائج الفورية كبديل لـ Elasticsearch و Algolia.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Typesense
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Typesense
Typesense هو محرك بحث حديث وسهل الاستخدام للمطورين، مصمم للسرعة والبساطة. يقدم نتائج بحث في أقل من جزء من الثانية مع تحمل الأخطاء الإملائية المدمج، والترتيب الذكي، والتصفية المتعددة الأوجه، والبحث الجغرافي — دون التعقيد التشغيلي لـ Elasticsearch.
تمنحك استضافة Typesense ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) واجهة خلفية بحث مخصصة بدون رسوم لكل استعلام وتحكمًا كاملاً في الفهرسة وتصميم المخطط وتكوين الترتيب. تم تصميمه كبديل فعال من حيث التكلفة لـ Algolia للمطورين الذين يرغبون في إمكانيات بحث قوية وجاهزة للإنتاج دون دفع أسعار SaaS عند التوسع.
الميزات الرئيسية لـ Typesense
بحث متسامح مع الأخطاء المطبعية
يصحح تلقائيًا الأخطاء الإملائية في استعلامات البحث حتى يجد المستخدمون النتائج دائمًا حتى مع الإدخال غير المثالي.
نتائج فورية
توفر الفهرسة في الذاكرة استجابات استعلام في أقل من جزء من الألف من الثانية لتجربة بحث سريعة ومستجيبة.
التصفية متعددة الأوجه
اسمح للمستخدمين بتحسين النتائج حسب الفئة، النطاق السعري، التقييم، أو أي حقل مخصص مع دعم التصفية المدمج.
بحث جغرافي
ابحث عن السجلات وقم بتصفيتها حسب القرب الجغرافي باستخدام حقلي خطوط الطول والعرض مع استعلامات النطاق.
API بسيط
واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة ومكتبات عميل رسمية لـ JavaScript و Python و Ruby و Go و PHP تجعل التكامل سهلاً.
لماذا تشغّل Typesense على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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