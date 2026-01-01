انشر flatnotes بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق لتدوين الملاحظات مستضاف ذاتيًا ولا يعتمد على قاعدة بيانات، يخزن جميع ملاحظاتك كملفات Markdown عادية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ flatnotes
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام flatnotes
flatnotes هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات ذاتي الاستضافة، مبني على مبدأ واحد: ملاحظاتك هي مجرد ملفات Markdown عادية، لا أكثر. لا توجد قاعدة بيانات، ولا احتكار من البائع، ولا هياكل بيانات معقدة — فقط ملفات نصية على خادمك يمكنك قراءتها وتعديلها ونسخها احتياطيًا بأي أداة. تزيل الواجهة النظيفة عوامل التشتيت حتى تتمكن من التركيز على الكتابة والتنظيم وربط الأفكار من خلال الروابط الويكية (wikilinks) والبحث بالنص الكامل.
استضافة flatnotes ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن أفكارك الشخصية وملاحظاتك البحثية ومذكراتك تبقى بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا يتم مسحها ضوئيًا أبدًا، ولا يتم استخراجها أبدًا، ولا تخضع أبدًا لتغيير شروط خدمة طرف ثالث. عمليات النسخ الاحتياطي بسيطة مثل نسخ مجلد، وتبقى ملاحظاتك قابلة للنقل إلى الأبد.
الميزات الرئيسية لـ flatnotes
تخزين بدون قاعدة بيانات
كل ملاحظة هي ملف Markdown عادي على القرص — لا توجد قاعدة بيانات مطلوبة، مما يجعل عمليات النسخ الاحتياطي والترحيل بسيطة للغاية.
روابط ويكيلينك
اربط الأفكار عبر الملاحظات باستخدام الروابط الويكي، محولًا مجموعتك إلى شبكة معرفية شخصية.
بحث بالنص الكامل
ابحث فورًا في جميع ملاحظاتك للعثور على أي فكرة أو مقتطف أو مرجع دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.
أوضاع التحرير المزدوجة
التبديل بين ماركداون الخام ومحرر مرئي WYSIWYG حسب تفضيلك أو مهمة الكتابة.
تنظيم الوسوم
صنف وقم بتصفية الملاحظات باستخدام العلامات للتنقل السريع عبر قواعد المعرفة الشخصية الكبيرة.
لماذا تشغّل flatnotes على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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