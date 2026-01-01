انشر Coral Talk بنقرة واحدة.
منصة تعليقات مفتوحة المصدر من Vox Media تعيد تصور النقاش والإشراف في الموقع لغرف الأخبار.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Coral Talk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Coral Talk
Coral هي منصة التعليقات مفتوحة المصدر التي بنتها Vox Media لتمكين مناقشات صحية على الموقع للمؤسسات الإخبارية والناشرين ومنشئي المحتوى. إنها تحل محل أدوات التعليق التابعة لجهات خارجية بنظام مستضاف ذاتيًا مصمم حول واقع إدارة مجتمع: أعباء عمل الإشراف الثقيلة، والجهات الفاعلة المعادية، والحاجة إلى الاحتفاظ ببيانات الجمهور داخل البنية التحتية الخاصة بك.
تثق بها أكثر من 500 غرفة أخبار في 28 دولة، بما في ذلك The Washington Post و The Financial Times، تجمع Coral بين تجربة قراءة سريعة ومتاحة مع مجموعة أدوات إشراف مصممة خصيصًا للفرق التحريرية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على هويات القراء، وسجل التعليقات، وإشارات التفاعل تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Coral Talk
مجموعة أدوات التعديل
تصفية التعليقات والموافقة عليها على نطاق واسع باستخدام قوائم انتظار التفاعلات، وقوائم الكلمات المحظورة، وتحديد الكلمات المشتبه بها، وإعدادات الإشراف لكل قصة المصممة للفرق التحريرية.
أسئلة وأجوبة ودردشة مباشرة
حوّل قصة إلى وضع الأسئلة والأجوبة & أو الدردشة المباشرة لاستضافة جلسات خبراء مستضافين، أو مناقشات الأخبار العاجلة، أو مقابلات منظمة مع القراء.
تفاعل المؤلف
تعليقات مميزة، وشارات المراسلين، والردود المباشرة من الموظفين تتيح للصحفيين إبراز أفضل المساهمات والرد على القراء مباشرة داخل الموضوع.
تسجيل الدخول الموحد
قم بتوصيل Coral بطبقة الهوية الحالية لديك باستخدام تسجيل الدخول الموحد (SSO) المستند إلى JWT، أو موفري OAuth، أو الحسابات المحلية حتى يتمكن القراء من إعادة استخدام تسجيل الدخول الخاص بهم إلى الموقع.
الخصوصية وملكية البيانات
تبقى التعليقات والملفات الشخصية وسجل الإشراف على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) في MongoDB، مع أدوات تصدير وحذف مدمجة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
قابل للتضمين على أي نظام إدارة محتوى
سكريبت خفيف للإدماج كيدخل كورال لووردبريس، غوست، دروبال، أو أنظمة مخصصة بلا ما يقيد الموقع ديالك بنظام إدارة محتوى واحد.
لماذا تشغّل Coral Talk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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