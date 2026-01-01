Coral هي منصة التعليقات مفتوحة المصدر التي بنتها Vox Media لتمكين مناقشات صحية على الموقع للمؤسسات الإخبارية والناشرين ومنشئي المحتوى. إنها تحل محل أدوات التعليق التابعة لجهات خارجية بنظام مستضاف ذاتيًا مصمم حول واقع إدارة مجتمع: أعباء عمل الإشراف الثقيلة، والجهات الفاعلة المعادية، والحاجة إلى الاحتفاظ ببيانات الجمهور داخل البنية التحتية الخاصة بك.

تثق بها أكثر من 500 غرفة أخبار في 28 دولة، بما في ذلك The Washington Post و The Financial Times، تجمع Coral بين تجربة قراءة سريعة ومتاحة مع مجموعة أدوات إشراف مصممة خصيصًا للفرق التحريرية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على هويات القراء، وسجل التعليقات، وإشارات التفاعل تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.