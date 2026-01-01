انشر Blinko بنقرة واحدة.
منصة لتدوين الملاحظات مفتوحة المصدر ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين التدوين المصغر وإدارة المهام والبحث الذكي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Blinko
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Blinko
Blinko هي منصة مستضافة ذاتيًا توحد التقاط الملاحظات السريع، وإدارة المهام، والبحث المعزز بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واحد. تم تحسين واجهتها الشبيهة بالتدوين المصغر لتدوين الأفكار على الفور، بينما يحافظ دعم Markdown الكامل، والوسوم، والتكامل الاختياري للذكاء الاصطناعي مع OpenAI أو Ollama على تنظيم هذه الأفكار واكتشافها بمرور الوقت.
على عكس خدمات تدوين الملاحظات التجارية، فإن استضافة Blinko ذاتيًا تحافظ على كل فكرة وخطة وملاحظة بحثية بالكامل داخل بنيتك التحتية — لا يوجد تحليل من طرف ثالث، ولا قيود على التخزين، ولا تكاليف لكل استعلام. يمكن أن تظل الملاحظات خاصة أو تتم مشاركتها علنًا من نفس النشر.
الميزات الرئيسية لـ Blinko
التقاط سلس
يتيح لك الإدخال بنمط التدوين المصغر تسجيل الأفكار في ثوانٍ دون الحاجة إلى التنقل في هياكل المجلدات أو اختيار القوالب أولاً.
بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي
ربط OpenAI أو نموذج Ollama محلي للاستعلام عن ملاحظاتك بلغة بسيطة، وإظهار الإدخالات ذات الصلة حتى عندما لا تتذكر الكلمات المفتاحية الدقيقة.
دعم ماركداون والمهام
تنسيق الملاحظات باستخدام Markdown الكامل وتضمين قوائم مهام بحيث تتعامل الأداة نفسها مع كل من الالتقاطات السريعة وتتبع المشاريع المنظم.
ملاحظات عامة أو خاصة
اختر إمكانية رؤية الملاحظة، مما يتيح لك الاحتفاظ بقاعدة معرفية خاصة بينما تنشر المحتوى بشكل انتقائي كمدونة مصغرة دون الحاجة إلى منصة منفصلة.
قابلية نقل البيانات
النسخ الاحتياطي التلقائي ووظيفة الاستيراد/التصدير تضمن بقاء ملاحظاتك سهلة الوصول وقابلة للترحيل بغض النظر عن تغييرات النظام الأساسي.
لماذا تشغّل Blinko على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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