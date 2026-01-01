Blinko هي منصة مستضافة ذاتيًا توحد التقاط الملاحظات السريع، وإدارة المهام، والبحث المعزز بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واحد. تم تحسين واجهتها الشبيهة بالتدوين المصغر لتدوين الأفكار على الفور، بينما يحافظ دعم Markdown الكامل، والوسوم، والتكامل الاختياري للذكاء الاصطناعي مع OpenAI أو Ollama على تنظيم هذه الأفكار واكتشافها بمرور الوقت.

على عكس خدمات تدوين الملاحظات التجارية، فإن استضافة Blinko ذاتيًا تحافظ على كل فكرة وخطة وملاحظة بحثية بالكامل داخل بنيتك التحتية — لا يوجد تحليل من طرف ثالث، ولا قيود على التخزين، ولا تكاليف لكل استعلام. يمكن أن تظل الملاحظات خاصة أو تتم مشاركتها علنًا من نفس النشر.