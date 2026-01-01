Tdarr هو نظام مفتوح المصدر لتحويل ترميز الوسائط الموزع، مصمم لأتمتة تحويل وضغط وفحص سلامة مكتبات الفيديو والصوت على نطاق واسع. ينسق خادمًا مركزيًا مع عقد عاملة واحدة أو أكثر، تعمل كل منها على تشغيل مهام FFmpeg أو HandBrake بالتوازي، بحيث تتم معالجة المكتبات الكبيرة بكفاءة دون تدخل يدوي.

تمنحك استضافة Tdarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في ملفات تعريف الترميز، وخطوط أنابيب المكونات الإضافية، وإعدادات تسريع الأجهزة. نظرًا لأن تحويل الترميز يحدث على بنيتك التحتية، فلا توجد رسوم معالجة سحابية، ولا قيود على حجم الملفات، ولا اعتماد على خدمات الجهات الخارجية — تظل وسائطك خاصة وتتوسع قوة الحوسبة مع خادمك الافتراضي الخاص (VPS).