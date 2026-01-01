نشر Tdarr بتثبيت بنقرة واحدة.
أتمتة تحويل ترميز الوسائط الموزعة التي تستخدم FFmpeg و HandBrake لإعادة ترميز مكتبتك بالكامل وفحص سلامتها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tdarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tdarr
Tdarr هو نظام مفتوح المصدر لتحويل ترميز الوسائط الموزع، مصمم لأتمتة تحويل وضغط وفحص سلامة مكتبات الفيديو والصوت على نطاق واسع. ينسق خادمًا مركزيًا مع عقد عاملة واحدة أو أكثر، تعمل كل منها على تشغيل مهام FFmpeg أو HandBrake بالتوازي، بحيث تتم معالجة المكتبات الكبيرة بكفاءة دون تدخل يدوي.
تمنحك استضافة Tdarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في ملفات تعريف الترميز، وخطوط أنابيب المكونات الإضافية، وإعدادات تسريع الأجهزة. نظرًا لأن تحويل الترميز يحدث على بنيتك التحتية، فلا توجد رسوم معالجة سحابية، ولا قيود على حجم الملفات، ولا اعتماد على خدمات الجهات الخارجية — تظل وسائطك خاصة وتتوسع قوة الحوسبة مع خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الرئيسية لـ Tdarr
عمال العقد الموزعة
قم بتشغيل عدة عقد عاملة تتصل بخادم مركزي، لتوزيع مهام تحويل الترميز عبر موارد وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات المتاحة لمعالجة مكتبة أسرع.
نظام خط أنابيب المكونات الإضافية
ربط المكونات الإضافية المجتمعية أو المخصصة لإنشاء سير عمل شرطي — قم بالتصفية حسب برنامج الترميز أو الحاوية أو الدقة أو معدل البت وتطبيق ملفات تعريف ترميز مختلفة تلقائيًا.
دعم FFmpeg و HandBrake
التبديل بين FFmpeg و HandBrake لكل مهمة، مما يتيح الوصول إلى النطاق الكامل لبرامج الترميز والإعدادات المسبقة للترميز التي تدعمها كل أداة دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.
التحقق من صحة المكتبة
مسح الملفات تلقائيًا بحثًا عن التلف، أو البيانات الوصفية غير الصحيحة، أو التدفقات المفقودة، وتحديد الملفات التي بها مشكلات أو إعادة ترميزها قبل أن تتسبب في مشاكل في التشغيل.
لوحة تحكم إحصائيات في الوقت الحقيقي
راقب تقدم التحويل، وتوفير المساحة، وعمق قائمة الانتظار، وحالة العاملين من واجهة مستخدم ويب واحدة دون الحاجة إلى أدوات مراقبة خارجية.
لماذا تشغّل Tdarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."