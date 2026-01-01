Databag هي منصة مراسلة موحدة ذاتية الاستضافة توفر اتصالات لامركزية للأفراد والمجتمعات الصغيرة دون الاعتماد على خوادم الشركات أو البنية التحتية للبلوكتشين. باستخدام تشفير المفتاح العام والخاص للهوية، لا ترتبط الحسابات بأي نطاق استضافة محدد — يمكن للمستخدمين على عقد Databag المختلفة مراسلة بعضهم البعض بحرية، على غرار كيفية عمل اتحاد البريد الإلكتروني.

تدعم المنصة المواضيع المغلقة المشفرة من طرف إلى طرف، والمكالمات الصوتية والمرئية، وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتنظيم الرسائل القائم على المواضيع. تعني الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن جميع المحادثات وسجل المكالمات وبيانات الاتصال تظل بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مع حسابات غير محدودة لكل عقدة وبدون رسوم لكل مستخدم — مما يجعلها مثالية للعائلات ومجموعات الأصدقاء والمنظمات الصغيرة التي ترغب في مراسلة حديثة بدون وسطاء شركات.