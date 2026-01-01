نشر Databag بنقرة واحدة.
تطبيق مراسلة موحد مستضاف ذاتيًا مع تشفير شامل ومكالمات صوتية ومرئية وسلاسل محادثات قائمة على المواضيع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Databag
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Databag
Databag هي منصة مراسلة موحدة ذاتية الاستضافة توفر اتصالات لامركزية للأفراد والمجتمعات الصغيرة دون الاعتماد على خوادم الشركات أو البنية التحتية للبلوكتشين. باستخدام تشفير المفتاح العام والخاص للهوية، لا ترتبط الحسابات بأي نطاق استضافة محدد — يمكن للمستخدمين على عقد Databag المختلفة مراسلة بعضهم البعض بحرية، على غرار كيفية عمل اتحاد البريد الإلكتروني.
تدعم المنصة المواضيع المغلقة المشفرة من طرف إلى طرف، والمكالمات الصوتية والمرئية، وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتنظيم الرسائل القائم على المواضيع. تعني الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن جميع المحادثات وسجل المكالمات وبيانات الاتصال تظل بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مع حسابات غير محدودة لكل عقدة وبدون رسوم لكل مستخدم — مما يجعلها مثالية للعائلات ومجموعات الأصدقاء والمنظمات الصغيرة التي ترغب في مراسلة حديثة بدون وسطاء شركات.
الميزات الرئيسية لـ Databag
المراسلة الموحدة
يمكن للحسابات على عقد Databag المختلفة التواصل مباشرةً، مما ينشئ شبكة لا مركزية لا يتحكم فيها خادم واحد في جميع المحادثات.
التشفير من طرف إلى طرف
تستخدم المواضيع المختومة التشفير من جانب العميل بحيث تكون محتويات الرسالة خاصة حتى عن مسؤول الخادم الذي يستضيف العقدة.
المكالمات الصوتية والمرئية
المكالمات المدمجة تلغي الحاجة إلى أداة منفصلة لعقد مؤتمرات الفيديو للمجتمعات التي تستخدم Databag بالفعل للمراسلة.
سلاسل محادثة قائمة على الموضوع
ينظم المحادثات حسب الموضوع بدلاً من جهة الاتصال، مما يسهل إبقاء المناقشات مركزة وقابلة للبحث عبر مجتمع.
حسابات غير محدودة
تدعم كل عقدة العدد الذي تحتاجه من الحسابات دون أي تكلفة إضافية، مما يجعل استضافة الرسائل اقتصادية لمنزل كامل أو مؤسسة.
لماذا تشغّل Databag على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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