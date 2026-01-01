نشر PrivateBin بتثبيت بنقرة واحدة.
باستبين مشفر بمعرفة صفرية حيث لا يرى الخادم محتواك أبدًا — يتم كل التشفير وفك التشفير بالكامل في المتصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PrivateBin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PrivateBin
PrivateBin هو pastebin مفتوح المصدر بسيط حيث يتم تشفير المحتوى باستخدام 256-بت AES-GCM مباشرة في المتصفح قبل أن يصل إلى الخادم. مفتاح فك التشفير يوجد فقط في جزء عنوان URL، والذي لا ترسله المتصفحات أبدًا إلى الخادم — مما يعني أنه حتى مشغل الخادم لا يمكنه قراءة ما تشاركه. مع أكثر من 8,000 نجمة على GitHub، تعد واحدة من أكثر أدوات المشاركة ذات المعرفة الصفرية الموثوقة المتاحة.
استضافة PrivateBin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بنية المشاركة التحتية الخاصة بك بالكامل — لا ترى أي خدمة طرف ثالث مشاركاتك — ويتطلب حاوية Alpine خفيفة الوزن موارد قليلة بينما تمنحك تحكمًا كاملاً في سياسات الاحتفاظ، وحدود حجم الملف، والوصول.
الميزات الرئيسية لـ PrivateBin
تشفير المعرفة الصفرية
يعمل تشفير AES-GCM بحجم 256 بت بالكامل في المتصفح، لذلك يقوم الخادم بتخزين النص المشفر فقط ولا يمكنه أبدًا الوصول إلى محتواك النصي العادي.
احرق بعد القراءة
تُحذف الملصقات لمرة واحدة تلقائيًا بعد المشاهدة الأولى، مما يجعلها مثالية لمشاركة كلمات المرور، الرموز، أو أي سر لا ينبغي أن يستمر.
حماية كلمة المرور
أضف كلمة مرور اختيارية بالإضافة إلى المفتاح المستند إلى عنوان URL لطبقة ثانية من التحكم في الوصول على اللصقات الحساسة بشكل خاص.
تمييز بناء الجملة
أكثر من 200 سمة للغات البرمجة تجعل من السهل مشاركة ومراجعة مقتطفات التعليمات البرمجية بتنسيق قابل للقراءة وبناء جملة مرمزة بالألوان.
لا يلزم وجود حسابات
يمكن لأي شخص لديه الرابط قراءة اللصق فورًا — لا يلزم التسجيل، لا تتبع، ولا يتم جمع أو تخزين أي بيانات للمستخدم بواسطة الخادم.
لماذا تشغّل PrivateBin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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