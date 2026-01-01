Nuclio هي منصة مفتوحة المصدر عالية الأداء بدون خادم لمعالجة الأحداث والبيانات في الوقت الفعلي. تقوم بتشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك كوظائف تتفاعل مع مجموعة واسعة من المشغلات — HTTP، Kafka، Kinesis، RabbitMQ، MQTT، NATS، ومهام cron المجدولة — وتقوم تلقائيًا بتوسيع نطاق كل وظيفة صعودًا وهبوطًا بناءً على الطلب. تعمل الوظائف في حاويات مخصصة يتم بناؤها ونشرها مباشرة من لوحة تحكم المتصفح.

على عكس أدوات الأتمتة العامة، تم تصميم Nuclio للسرعة، حيث تعالج مئات الآلاف من الأحداث في الثانية لكل عملية، مع تسريع اختياري لوحدة معالجة الرسوميات (GPU) لاستدلال التعلم الآلي. تضمن استضافة Nuclio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء مسارات بياناتك ونماذجك ومصادر الأحداث تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم سحابية لكل استدعاء وبدون قيود على البائع.