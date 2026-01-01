انشر Nuclio بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة بلا خادم مفتوحة المصدر وعالية الأداء لمعالجة الأحداث والبيانات في الوقت الفعلي مع التوسع التلقائي ودعم وحدات معالجة الرسوميات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Nuclio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Nuclio
Nuclio هي منصة مفتوحة المصدر عالية الأداء بدون خادم لمعالجة الأحداث والبيانات في الوقت الفعلي. تقوم بتشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك كوظائف تتفاعل مع مجموعة واسعة من المشغلات — HTTP، Kafka، Kinesis، RabbitMQ، MQTT، NATS، ومهام cron المجدولة — وتقوم تلقائيًا بتوسيع نطاق كل وظيفة صعودًا وهبوطًا بناءً على الطلب. تعمل الوظائف في حاويات مخصصة يتم بناؤها ونشرها مباشرة من لوحة تحكم المتصفح.
على عكس أدوات الأتمتة العامة، تم تصميم Nuclio للسرعة، حيث تعالج مئات الآلاف من الأحداث في الثانية لكل عملية، مع تسريع اختياري لوحدة معالجة الرسوميات (GPU) لاستدلال التعلم الآلي. تضمن استضافة Nuclio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء مسارات بياناتك ونماذجك ومصادر الأحداث تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم سحابية لكل استدعاء وبدون قيود على البائع.
الميزات الرئيسية لـ Nuclio
محفزات الأحداث في الوقت الحقيقي
شغّل الدوال من HTTP، وكافكا، وكينيسيس، ورابيت إم كيو، وMQTT، وناتس، وجداول كرون دون كتابة أي كود ربط.
التحجيم الأوتوماتيكي
تتوسع كل وظيفة تحت الحمل وتتقلص عند الخمول، مما يحافظ على كفاءة استخدام الموارد عبر أعباء عملك.
بيئات تشغيل متعددة اللغات
اكتب دوالاً في Go أو Python أو Java أو .NET أو Node.js أو Shell باستخدام وقت التشغيل الذي يناسب كل مهمة.
الاستدلال المسرّع بواسطة وحدة معالجة الرسوميات
ربط وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) بالوظائف لتسريع استدلال التعلم الآلي وخطوط معالجة البيانات الثقيلة في الوقت الفعلي.
لوحة تحكم مستندة إلى المتصفح
أنشئ، انشر، استدعِ، وراقب الدوال من واجهة مستخدم ويب نظيفة دون مغادرة المتصفح أبدًا.
لماذا تشغّل Nuclio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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