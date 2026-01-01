DumbPad هو تطبيق مفكرة بسيط للغاية ومستضاف ذاتيًا من DumbWare.io، مبني على فكرة أن النصوص المشتركة السريعة نادرًا ما تحتاج إلى حسابات أو قواعد بيانات أو أي من التعقيدات التي تأتي مع مجموعات التعاون الكاملة. يتم تخزين المفكرات كملفات نصية عادية على القرص، مما يجعل النسخ الاحتياطية مجرد نسخ ملف واحد وعمليات الترحيل سهلة للغاية.

يمكن لعدة مستخدمين تحرير نفس المفكرة في الوقت الفعلي، والبحث عبر المفكرات باستخدام المطابقة الضبابية، ومعاينة لغة Markdown مع تنبيهات وجداول وكتل تعليمات برمجية مميزة بناءً على بناء الجملة على غرار GitHub. تؤمن حماية اختيارية برقم تعريف شخصي (PIN) مكون من 4-10 أرقام الوصول على الخوادم المشتركة، بينما يتيح دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA) لك تثبيت DumbPad على أي جهاز للوصول دون اتصال بالإنترنت. تحافظ الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) على خصوصية ملاحظاتك، وتجعلها متاحة من كل متصفح، وخالية من تغييرات خدمات الطرف الثالث.