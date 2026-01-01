نشر DumbPad بنقرة واحدة.
مفكرة مشتركة بسيطة للغاية ومستضافة ذاتيًا مع تعاون في الوقت الفعلي، ومعاينة ماركداون، وبحث تقريبي، وحماية اختيارية برقم سري.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DumbPad
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DumbPad
DumbPad هو تطبيق مفكرة بسيط للغاية ومستضاف ذاتيًا من DumbWare.io، مبني على فكرة أن النصوص المشتركة السريعة نادرًا ما تحتاج إلى حسابات أو قواعد بيانات أو أي من التعقيدات التي تأتي مع مجموعات التعاون الكاملة. يتم تخزين المفكرات كملفات نصية عادية على القرص، مما يجعل النسخ الاحتياطية مجرد نسخ ملف واحد وعمليات الترحيل سهلة للغاية.
يمكن لعدة مستخدمين تحرير نفس المفكرة في الوقت الفعلي، والبحث عبر المفكرات باستخدام المطابقة الضبابية، ومعاينة لغة Markdown مع تنبيهات وجداول وكتل تعليمات برمجية مميزة بناءً على بناء الجملة على غرار GitHub. تؤمن حماية اختيارية برقم تعريف شخصي (PIN) مكون من 4-10 أرقام الوصول على الخوادم المشتركة، بينما يتيح دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA) لك تثبيت DumbPad على أي جهاز للوصول دون اتصال بالإنترنت. تحافظ الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) على خصوصية ملاحظاتك، وتجعلها متاحة من كل متصفح، وخالية من تغييرات خدمات الطرف الثالث.
الميزات الرئيسية لـ DumbPad
تعاون في الوقت الحقيقي
يمكن لعدة مستخدمين تعديل المفكرة نفسها في وقت واحد مع مزامنة التغييرات عبر كل متصفح متصل.
ماركداون مع معاينات
عرض كتل تنبيهات على غرار GitHub، وجداول موسعة، وتعليمات برمجية مميزة بناءً على بناء الجملة، وتفاصيل قابلة للطي مباشرة داخل المحرر.
بحث تقريبي
ابحث عن أي مفكرة على الفور من خلال البحث في أسماء الملفات ومحتويات الملفات الكاملة باستخدام المطابقة التقريبية المتسامحة.
حماية اختيارية برقم سري
عيّن رقم تعريف شخصي (PIN) مكونًا من 4 إلى 10 أرقام لتقييد الوصول على الخوادم المشتركة دون فرض نظام حساب كامل أو نظام إدارة المستخدمين.
لا حاجة لقاعدة بيانات
تعيش المفكرات كملفات عادية على القرص — النسخ الاحتياطية هي نسخة من ملف واحد وتستغرق عمليات الترحيل ثوانٍ مع عدم وجود مخطط يدعو للقلق.
تطبيق ويب تقدمي
ثبّت DumbPad على الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية للوصول دون اتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى فتح علامة تبويب متصفح في كل مرة.
لماذا تشغّل DumbPad على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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