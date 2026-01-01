نشر Readur بنقرة واحدة.
نظام إدارة المستندات الذي يستخدم تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتحويل الملفات والصور الممسوحة ضوئيًا إلى أرشيفات قابلة للبحث بالكامل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Readur
Readur هو نظام أساسي لإدارة المستندات يستفيد من تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتحويل المستندات الورقية والملفات الممسوحة ضوئيًا والصور إلى أرشيفات رقمية قابلة للبحث. يقبل ملفات PDF والصور وملفات Office عبر التحميل بالسحب والإفلات أو مجلد مراقبة تلقائي، ويستخرج النص دون تغيير الملفات الأصلية، ويفهرس كل شيء في PostgreSQL للبحث السريع بالنص الكامل.
يُبقي استضافة Readur ذاتيًا المستندات الحساسة — السجلات القانونية، الملفات الطبية، الإيصالات المالية — تحت سيطرتك الحصرية دون الحاجة إلى التحميل إلى خدمات OCR تابعة لجهات خارجية قد تحتفظ بنسخ أو تشارك المحتوى. تمنحك المصادقة المستندة إلى الرمز المميز وإعدادات OCR القابلة للتكوين تحكمًا دقيقًا في تزامن المعالجة، واكتشاف اللغة، وقيود أنواع الملفات.
الميزات الرئيسية لـ Readur
استخراج النص بتقنية التعرف الضوئي على الحروف
يستخرج النص تلقائيًا من ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا بحيث يصبح كل مستند قابلاً للبحث دون الحاجة إلى النسخ اليدوي.
أتمتة مجلد المراقبة
أسقط الملفات في مجلد مراقب ويقوم Readur بمعالجتها وفهرستها تلقائيًا، مما يلغي خطوات التحميل المتكررة للاستيعاب بالجملة.
البحث في النص الكامل
يعرض البحث النصي الكامل المدعوم بـ PostgreSQL المستندات ذات الصلة على الفور عبر أرشيفك بالكامل، مع ميزات التصفية والترتيب المضمنة.
معالجة غير إتلافية
يتم الاحتفاظ بالملفات الأصلية تمامًا كما تم تحميلها — يتم تخزين نص التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بشكل منفصل بحيث تظل المستندات المصدر متطابقة تمامًا.
دعم متعدد الأشكال
يتعامل مع ملفات PDF، وتنسيقات الصور الشائعة، والنصوص العادية، وRTF، ومستندات Office في أرشيف موحد واحد دون سير عمل خاص بالتنسيق.
لماذا تشغّل Readur على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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