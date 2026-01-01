Readur هو نظام أساسي لإدارة المستندات يستفيد من تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتحويل المستندات الورقية والملفات الممسوحة ضوئيًا والصور إلى أرشيفات رقمية قابلة للبحث. يقبل ملفات PDF والصور وملفات Office عبر التحميل بالسحب والإفلات أو مجلد مراقبة تلقائي، ويستخرج النص دون تغيير الملفات الأصلية، ويفهرس كل شيء في PostgreSQL للبحث السريع بالنص الكامل.

يُبقي استضافة Readur ذاتيًا المستندات الحساسة — السجلات القانونية، الملفات الطبية، الإيصالات المالية — تحت سيطرتك الحصرية دون الحاجة إلى التحميل إلى خدمات OCR تابعة لجهات خارجية قد تحتفظ بنسخ أو تشارك المحتوى. تمنحك المصادقة المستندة إلى الرمز المميز وإعدادات OCR القابلة للتكوين تحكمًا دقيقًا في تزامن المعالجة، واكتشاف اللغة، وقيود أنواع الملفات.