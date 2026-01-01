Remmina هو عميل سطح مكتب بعيد غني بالميزات يدعم بروتوكولات RDP و VNC و SSH و SPICE ضمن تطبيق واحد، يتم توفيره من خلال واجهة قائمة على المتصفح. من خلال وضع Remmina داخل حاوية (Container) على خادم VPS، يمكنك الوصول إلى خوادم Windows وأسطح مكتب Linux والأجهزة الافتراضية من أي جهاز — أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدارة، أو الأجهزة اللوحية، أو أجهزة الكمبيوتر العامة — دون تثبيت عملاء أصليين أو تهيئة برامج لكل جهاز.

يؤدي مركزة Remmina على خادم VPS إلى إنشاء مضيف قفز آمن حيث يتم تخزين ملفات تعريف الاتصال وبيانات الاعتماد على بنية تحتية خاضعة للتحكم بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر الأجهزة الطرفية. تستفيد الفرق من الوصول المشترك والمُهيأ باستمرار إلى جميع الأنظمة البعيدة، ويمكن للأعضاء الجدد الاتصال بكل خادم مطلوب على الفور دون إعداد فردي.