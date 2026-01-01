انشر Remmina بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل سطح مكتب بعيد متعدد البروتوكولات يدعم بروتوكولات RDP و VNC و SSH و SPICE، ويمكن الوصول إليه من أي متصفح ويب.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Remmina
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Remmina
Remmina هو عميل سطح مكتب بعيد غني بالميزات يدعم بروتوكولات RDP و VNC و SSH و SPICE ضمن تطبيق واحد، يتم توفيره من خلال واجهة قائمة على المتصفح. من خلال وضع Remmina داخل حاوية (Container) على خادم VPS، يمكنك الوصول إلى خوادم Windows وأسطح مكتب Linux والأجهزة الافتراضية من أي جهاز — أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدارة، أو الأجهزة اللوحية، أو أجهزة الكمبيوتر العامة — دون تثبيت عملاء أصليين أو تهيئة برامج لكل جهاز.
يؤدي مركزة Remmina على خادم VPS إلى إنشاء مضيف قفز آمن حيث يتم تخزين ملفات تعريف الاتصال وبيانات الاعتماد على بنية تحتية خاضعة للتحكم بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر الأجهزة الطرفية. تستفيد الفرق من الوصول المشترك والمُهيأ باستمرار إلى جميع الأنظمة البعيدة، ويمكن للأعضاء الجدد الاتصال بكل خادم مطلوب على الفور دون إعداد فردي.
الميزات الرئيسية لـ Remmina
وصول متعدد البروتوكولات
اتصل عبر RDP أو VNC أو SSH أو SPICE من نفس الواجهة، لتغطية خوادم Windows وأجهزة كمبيوتر Linux المكتبية والأجهزة الافتراضية KVM في مكان واحد.
واجهة مستندة إلى المتصفح
الوصول إلى الأنظمة البعيدة من أي جهاز باستخدام متصفح ويب — لا يلزم تثبيت عميل أصلي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة المُدارة أو الأجهزة اللوحية أو محطات العمل المشتركة.
ملفات تعريف الاتصال المحفوظة
قم بتخزين تفاصيل الاتصال وبيانات الاعتماد لكل نظام بعيد حتى تتمكن الفرق من الاتصال فورًا دون إعادة إدخال أسماء المضيف وبيانات المصادقة.
الحافظة ونقل الملفات
مشاركة محتوى الحافظة ونقل الملفات بين جلستك المحلية والأنظمة البعيدة عبر البروتوكولات المدعومة لسير عمل سلس عبر الأجهزة.
تخزين بيانات الاعتماد المركزي
احتفظ بكلمات مرور الوصول عن بعد على بنية تحتية آمنة للخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) بدلاً من الاحتفاظ بها على أجهزة نقطة النهاية التي قد تُفقد أو تُسرق أو تتعرض للاختراق.
لماذا تشغّل Remmina على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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