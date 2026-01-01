انشر Beszel بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة خادم خفيفة الوزن مع إحصائيات حاويات Docker وبيانات تاريخية وتنبيهات قابلة للتكوين لبنيتك التحتية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Beszel
Beszel هي منصة خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم توفر رؤية شاملة للنظام — وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، القرص، الشبكة، درجة الحرارة، وحدة معالجة الرسومات، صحة قرص S.M.A.R.T.، وإحصائيات Docker و Podman لكل حاوية — دون العبء الزائد للموارد من مكدسات المراقبة الكاملة مثل Prometheus و Grafana. تم بناؤها على PocketBase بواجهة خلفية Go، وتستخدم بنية المحور والوكيل: حيث يستضيف المحور واجهة الويب ويخزن البيانات التاريخية، بينما تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل خادم مراقب لجمع المقاييس.
استضافة Beszel ذاتيًا تمنحك محور مراقبة مستقلًا عن الخوادم التي يراقبها، لذلك تظل مشاكل البنية التحتية مرئية حتى عندما تكون الأنظمة الفردية تحت الضغط. تُعلمك التنبيهات القابلة للتكوين عندما تتجاوز حدود وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة أو القرص أو عرض النطاق الترددي أو درجة الحرارة، وتحمي النسخ الاحتياطية التلقائية إلى القرص المحلي أو التخزين المتوافق مع S3 بيانات الأداء التاريخية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Beszel
مقاييس حاوية Docker
تتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة لكل حاوية جنبًا إلى جنب مع مقاييس نظام المضيف، مما يمنحك رؤية موحدة لكل من المضيف وأعباء العمل المعبأة في حاويات.
بنية المحور والوكيل
يجمع مركز واحد البيانات من عدد غير محدود من الوكلاء الذين يعملون على خوادم بعيدة، مما يسهل مراقبة أسطولك بالكامل من لوحة تحكم واحدة.
تنبيهات قابلة للتكوين
عيّن حدودًا لأي مقياس مراقب — حمل وحدة المعالجة المركزية، استخدام القرص، درجة الحرارة، النطاق الترددي — وتلقَّ إشعارات قبل أن تؤثر المشكلات على المستخدمين.
الاحتفاظ بالبيانات التاريخية
يتم تخزين سجل الأداء في قاعدة بيانات المحور، مما يتيح تحليل الاتجاهات طويلة الأمد وتخطيط السعة بما يتجاوز ما يمكن أن تعرضه لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وحدها.
مراقبة GPU و S.M.A.R.T.
راقب استخدام وحدات معالجة الرسوميات (GPU) من Nvidia وAMD وIntel جنبًا إلى جنب مع بيانات صحة القرص S.M.A.R.T. لاكتشاف تدهور الأجهزة قبل أن يتسبب في أعطال.
لماذا تشغّل Beszel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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