Beszel هي منصة خفيفة الوزن لمراقبة الخوادم توفر رؤية شاملة للنظام — وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، القرص، الشبكة، درجة الحرارة، وحدة معالجة الرسومات، صحة قرص S.M.A.R.T.، وإحصائيات Docker و Podman لكل حاوية — دون العبء الزائد للموارد من مكدسات المراقبة الكاملة مثل Prometheus و Grafana. تم بناؤها على PocketBase بواجهة خلفية Go، وتستخدم بنية المحور والوكيل: حيث يستضيف المحور واجهة الويب ويخزن البيانات التاريخية، بينما تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل خادم مراقب لجمع المقاييس.

استضافة Beszel ذاتيًا تمنحك محور مراقبة مستقلًا عن الخوادم التي يراقبها، لذلك تظل مشاكل البنية التحتية مرئية حتى عندما تكون الأنظمة الفردية تحت الضغط. تُعلمك التنبيهات القابلة للتكوين عندما تتجاوز حدود وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة أو القرص أو عرض النطاق الترددي أو درجة الحرارة، وتحمي النسخ الاحتياطية التلقائية إلى القرص المحلي أو التخزين المتوافق مع S3 بيانات الأداء التاريخية الخاصة بك.