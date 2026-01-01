نشر Tautulli بنقرة واحدة.
أداة مصاحبة للمراقبة والتحليلات لخادم Plex Media Server، توفر إحصائيات مفصلة وإشعارات مخصصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tautulli
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tautulli
Tautulli هي أداة مراقبة وتتبع مبنية على بايثون، ومصممة خصيصًا لخادم Plex Media Server. تقوم بتسجيل كل حدث تشغيل — من شاهد ماذا، متى، بأي جودة، ومن أي جهاز — وتعرض البيانات في رسوم بيانية غنية وجداول سجل قابلة للتصفية.
استضافة Tautulli ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بجانب خادم Plex الخاص بك أو بشكل منفصل عنه، يمنحك إحصائيات مستمرة وتوصيل الإشعارات عبر Discord و Slack و Telegram والبريد الإلكتروني دون الاعتماد على خدمات Plex السحابية. يتصل بأي خادم Plex عبر الشبكة.
الميزات الرئيسية لـ Tautulli
سجل التشغيل
يتم تسجيل كل بث مع المستخدم والجهاز والجودة والمدة ليكون لديك سجل كامل لنشاط خادم الوسائط.
إشعارات مخصصة
أرسل تنبيهات للمحتوى الجديد، أو بدء البث، أو عمليات التحويل، أو تسجيلات دخول المستخدمين عبر Discord و Slack و Telegram والبريد الإلكتروني والمزيد.
لوحة تحكم الإحصائيات
تُظهر الرسوم البيانية المرئية التدفقات المتزامنة، واستخدام النطاق الترددي، والوسائط الشائعة، ونشاط كل مستخدم على مدى أي نطاق زمني.
دعم النشرة الإخبارية
إنشاء وإرسال رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا تسلط الضوء على الأفلام والحلقات المضافة حديثًا لمستخدمي Plex الخاصين بك.
لماذا تشغّل Tautulli على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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