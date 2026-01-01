Tautulli هي أداة مراقبة وتتبع مبنية على بايثون، ومصممة خصيصًا لخادم Plex Media Server. تقوم بتسجيل كل حدث تشغيل — من شاهد ماذا، متى، بأي جودة، ومن أي جهاز — وتعرض البيانات في رسوم بيانية غنية وجداول سجل قابلة للتصفية.

استضافة Tautulli ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بجانب خادم Plex الخاص بك أو بشكل منفصل عنه، يمنحك إحصائيات مستمرة وتوصيل الإشعارات عبر Discord و Slack و Telegram والبريد الإلكتروني دون الاعتماد على خدمات Plex السحابية. يتصل بأي خادم Plex عبر الشبكة.