انشر Apache StreamPark بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل شامل لتطوير تطبيقات البث ومنصة حوسبة سحابية أصلية في الوقت الفعلي لـ Apache Flink و Spark.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache StreamPark
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache StreamPark
Apache StreamPark هو مشروع Apache رفيع المستوى يوحد دورة الحياة الكاملة لتطبيقات معالجة التدفق في الوقت الفعلي المبنية على Apache Flink و Apache Spark. إنه يجمع بين إطار عمل يركز على المطورين من واجهات برمجة التطبيقات والموصلات الجاهزة مع وحدة تحكم عمليات سحابية أصلية لترجمة ونشر ومراقبة وتوسيع نطاق مهام التدفق من واجهة مستخدم ويب واحدة.
استضافة StreamPark ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على عناصر مهام Flink وسجل النشر والبيانات الوصفية التشغيلية تحت سيطرتك مع إزالة التكلفة والتعقيد الناتجين عن تشغيل مستوى تحكم منفصل لمعالجة التدفق على مزود خدمة سحابية كبير.
الميزات الرئيسية لـ Apache StreamPark
Flink و Spark موحدان
تطوير ونشر وتشغيل مهام تدفق Apache Flink و Apache Spark من وحدة تحكم واحدة مع دعم وقت تشغيل متعدد الإصدارات.
صياغة الوظائف في المتصفح
اكتب تطبيقات Flink SQL وتطبيقات قائمة على JAR في محرر ويب مع تمييز بناء الجملة وإدارة التبعيات وسجل الإصدارات.
تثبيت بنقرة واحدة
إطلاق المهام إلى Standalone، YARN على Hadoop 2.x/3.x، أو مجموعات Kubernetes مباشرة من المنصة دون مغادرة المتصفح.
مراقبة مدمجة
تتبع الوظائف الجارية، ونقاط التحقق، ونقاط الحفظ، وأحداث الفشل باستخدام لوحات معلومات الحالة في الوقت الفعلي وتكاملات التنبيه.
نظام بيئي غني بالموصلات
إطلاق أسرع باستخدام موصلات جاهزة لـ Kafka و JDBC و Doris و Paimon و ClickHouse، وغيرها من أنظمة البيانات الضخمة والتعلم الآلي.
لماذا تشغّل Apache StreamPark على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."