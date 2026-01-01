Apache StreamPark هو مشروع Apache رفيع المستوى يوحد دورة الحياة الكاملة لتطبيقات معالجة التدفق في الوقت الفعلي المبنية على Apache Flink و Apache Spark. إنه يجمع بين إطار عمل يركز على المطورين من واجهات برمجة التطبيقات والموصلات الجاهزة مع وحدة تحكم عمليات سحابية أصلية لترجمة ونشر ومراقبة وتوسيع نطاق مهام التدفق من واجهة مستخدم ويب واحدة.

استضافة StreamPark ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على عناصر مهام Flink وسجل النشر والبيانات الوصفية التشغيلية تحت سيطرتك مع إزالة التكلفة والتعقيد الناتجين عن تشغيل مستوى تحكم منفصل لمعالجة التدفق على مزود خدمة سحابية كبير.