نشر DHIS2 بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة معلومات صحية مفتوحة المصدر تستخدمها الخدمات الصحية الوطنية في أكثر من 70 دولة حول العالم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DHIS2
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DHIS2
DHIS2 هو أكبر نظام مفتوح المصدر لإدارة المعلومات الصحية في العالم، منتشر في أكثر من 70 دولة لالتقاط وتحليل والإبلاغ عن بيانات الصحة الروتينية، والتحصين، ومراقبة الأمراض، واللوجستيات. تم تطويره بواسطة جامعة أوسلو ومجتمع عالمي من الشركاء في القطاع العام، وهو يدعم برامج الصحة الوطنية التي تخدم ما يقرب من 2.4 مليار شخص.
استضافة DHIS2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المرضى والبرامج الحساسة تحت ولايتك القضائية بالكامل، ويتيح لك تخصيص البيانات الوصفية ولوحات المعلومات وعمليات التكامل لتناسب سير العمل المحلي، ويتجنب الرسوم لكل مستخدم المرتبطة بموردي HMIS الاحتكارية.
الميزات الرئيسية لـ DHIS2
جمع البيانات متعدد القنوات
اجمع البيانات المجمعة والفردية وبيانات الأحداث عبر نماذج الويب وعملاء أندرويد والرسائل النصية القصيرة وعمليات الاستيراد المجمعة عبر آلاف المرافق.
التحليلات المرئية
إنشاء جداول محورية ورسوم بيانية وخرائط ولوحات معلومات مباشرة من البيانات المجمعة دون الحاجة إلى التصدير لأدوات خارجية.
برامج التتبع
تتبع الحالات الفردية والمستفيدين وسلاسل التوريد بمرور الوقت باستخدام برامج التتبع الطولي القابلة للتكوين.
إدارة البيانات التعريفية
تحديد الوحدات التنظيمية وعناصر البيانات والمؤشرات وقواعد التحقق من خلال نموذج مرن معتمد من قبل وزارات الصحة.
واجهة برمجة تطبيقات الويب RESTful
ادمج السجلات وأنظمة المختبرات وخطوط أنابيب إعداد التقارير من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة ومنصة تطبيقات DHIS2.
أندرويد بلا اتصال أولاً
يلتقط العاملون الميدانيون البيانات دون اتصال بالإنترنت باستخدام تطبيق DHIS2 Android Capture ويقومون بالمزامنة بمجرد عودة الاتصال.
لماذا تشغّل DHIS2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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