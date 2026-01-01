انشر GeoServer بنقرة واحدة.
خادم مكاني جغرافي مفتوح المصدر ينشر الخرائط والبيانات المكانية عبر معايير OGC مثل WMS و WFS و WCS.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GeoServer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GeoServer
GeoServer هو خادم جافا مفتوح المصدر يتيح لك نشر ومشاركة وتعديل البيانات الجغرافية المكانية باستخدام معايير OGC المفتوحة. يقرأ مصادر المتجهات والراستر من PostGIS و Shapefiles و GeoTIFF وعشرات التنسيقات الأخرى، ثم يعرضها من خلال نقاط نهاية خدمة خرائط الويب، وخدمة ميزات الويب، وخدمة تغطية الويب، وخدمة معالجة الويب التي يمكن لأي عميل GIS أو مكتبة خرائط ويب استهلاكها.
تتيح لك استضافة GeoServer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمجموعات البيانات الخاصة، وأنماط الطبقات، وقواعد الوصول داخل البنية التحتية التي تتحكم بها، بدون رسوم لكل طبقة وبدون حدود للتحميل. تتيح لك وحدة تحكم إدارية قائمة على المتصفح إضافة المخازن، وتكوين الطبقات، وضبط التخزين المؤقت دون الحاجة إلى لمس XML، بينما يبقى دليل البيانات الدائم سليمًا بعد إعادة تشغيل الحاويات والترقيات.
الميزات الرئيسية لـ GeoServer
دعم معايير OGC
يقدم نقاط نهاية WMS و WMTS و WFS و WCS و WPS و OGC API بحيث يمكن لأي عميل GIS أو عميل خرائط ويب متوافق مع المعايير الاتصال بدون محولات مخصصة.
العديد من مصادر البيانات
يقرأ PostGIS و Oracle Spatial و SQL Server و Shapefile و GeoPackage و GeoTIFF و ECW و MrSID وتنسيقات المتجهات والنقطية الأخرى من خادم واحد.
تنسيق الخريطة المخصص
قم بتصميم الطبقات باستخدام قواعد SLD أو CSS، وعاينها مباشرة في لوحة تحكم المسؤول، وأعد استخدام نفس الأنماط عبر الخرائط وذاكرات التخزين المؤقت للبلاط.
التخزين المؤقت للبلاط المدمج
يقوم GeoWebCache المدمج بالمعالجة المسبقة وتقديم مربعات الخرائط، لذلك تبقى طبقات WMS الثقيلة سريعة تحت الضغط دون الحاجة إلى خدمة تخزين مؤقت إضافية.
لوحة تحكم مسؤول المتصفح
قم بتكوين مساحات العمل ومخازن البيانات والطبقات وقواعد الوصول من واجهة مستخدم ويب دون تعديل XML أو إعادة تشغيل الخادم.
أمان وصول الطبقة
تحافظ قواعد الأمان لكل طبقة ولكل خدمة، مع المصادقة القائمة على الأدوار، على مجموعات البيانات الحساسة مقصورة على المستخدمين والعملاء المناسبين.
لماذا تشغّل GeoServer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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