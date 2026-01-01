GeoServer هو خادم جافا مفتوح المصدر يتيح لك نشر ومشاركة وتعديل البيانات الجغرافية المكانية باستخدام معايير OGC المفتوحة. يقرأ مصادر المتجهات والراستر من PostGIS و Shapefiles و GeoTIFF وعشرات التنسيقات الأخرى، ثم يعرضها من خلال نقاط نهاية خدمة خرائط الويب، وخدمة ميزات الويب، وخدمة تغطية الويب، وخدمة معالجة الويب التي يمكن لأي عميل GIS أو مكتبة خرائط ويب استهلاكها.

تتيح لك استضافة GeoServer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمجموعات البيانات الخاصة، وأنماط الطبقات، وقواعد الوصول داخل البنية التحتية التي تتحكم بها، بدون رسوم لكل طبقة وبدون حدود للتحميل. تتيح لك وحدة تحكم إدارية قائمة على المتصفح إضافة المخازن، وتكوين الطبقات، وضبط التخزين المؤقت دون الحاجة إلى لمس XML، بينما يبقى دليل البيانات الدائم سليمًا بعد إعادة تشغيل الحاويات والترقيات.