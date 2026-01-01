انشر WAHA بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات واتساب HTTP ذاتية الاستضافة تتيح لك إرسال واستقبال الرسائل عبر واجهة REST بسيطة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WAHA
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) هو خادم واجهة برمجة تطبيقات REST مفتوح المصدر يغلف واتساب ويب في واجهة HTTP نظيفة، بحيث يمكن لأي تطبيق أو خدمة إرسال الرسائل وتلقي الأحداث وإدارة الجلسات دون الاعتماد على المتصفح أو تكاليف السحابة من طرف ثالث. يدعم العديد من المحركات الخلفية — يستخدم هذا القالب محرك NOWEB، الذي يتواصل مباشرة عبر WebSocket دون تشغيل متصفح، مما يجعله خفيف الوزن وفعالاً على موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
تُبقي استضافة WAHA ذاتيًا بيانات جلسة واتساب الخاصة بك، ومحتوى الرسائل، وتكاملات الويب هوك تحت سيطرتك الكاملة. اربط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، أو روبوت الدردشة، أو مكتب المساعدة، أو أداتك الداخلية بواتساب في دقائق باستخدام استدعاءات HTTP القياسية، مع لوحة تحكم ويب مدمجة وواجهة مستخدم Swagger تفاعلية متضمنة جاهزة للاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ WAHA
REST API لـ WhatsApp
أرسل واستقبل رسائل ووسائط وفعاليات واتساب عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة يمكن الوصول إليها من أي لغة أو إطار عمل.
لوحة تحكم ويب مدمجة
إدارة الجلسات، ومسح رموز QR، ومراقبة النشاط من خلال واجهة مستخدم ويب دون كتابة أي تعليمات برمجية.
تدفق أحداث الويب هوك
ادفع الرسائل الواردة وتحديثات الحالة إلى نقاط النهاية الخاصة بك باستخدام فلاتر أحداث قابلة للتكوين ورؤوس مخصصة.
استمرارية الجلسة
تستمر الجلسات تلقائيًا بعد إعادة تشغيل الحاوية — لا يلزم إعادة مسح رمز الاستجابة السريعة بعد إعادة التشغيل أو التحديث.
معالجة ملفات الميديا
إرسال واستقبال الصور والمستندات والملاحظات الصوتية وملفات الفيديو مع تخزين محلي مدمج للوسائط المستلمة.
لماذا تشغّل WAHA على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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