WAHA (WhatsApp HTTP API) هو خادم واجهة برمجة تطبيقات REST مفتوح المصدر يغلف واتساب ويب في واجهة HTTP نظيفة، بحيث يمكن لأي تطبيق أو خدمة إرسال الرسائل وتلقي الأحداث وإدارة الجلسات دون الاعتماد على المتصفح أو تكاليف السحابة من طرف ثالث. يدعم العديد من المحركات الخلفية — يستخدم هذا القالب محرك NOWEB، الذي يتواصل مباشرة عبر WebSocket دون تشغيل متصفح، مما يجعله خفيف الوزن وفعالاً على موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS).

تُبقي استضافة WAHA ذاتيًا بيانات جلسة واتساب الخاصة بك، ومحتوى الرسائل، وتكاملات الويب هوك تحت سيطرتك الكاملة. اربط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، أو روبوت الدردشة، أو مكتب المساعدة، أو أداتك الداخلية بواتساب في دقائق باستخدام استدعاءات HTTP القياسية، مع لوحة تحكم ويب مدمجة وواجهة مستخدم Swagger تفاعلية متضمنة جاهزة للاستخدام.