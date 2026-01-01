انشر ExpenseOwl بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع مصاريف خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع رسوم بيانية للوحة التحكم، وإدارة الفئات، واستيراد/تصدير CSV — لا يتطلب قاعدة بيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ExpenseOwl
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ExpenseOwl
ExpenseOwl هو تطبيق بسيط ذاتي الاستضافة لتتبع المصاريف يخزن جميع البيانات في ملفات JSON محلية دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية. يوفر لوحة تحكم نظيفة مع رسوم بيانية دائرية وملخصات للتدفقات النقدية، وجدول مصاريف قابل للفرز لمراجعة الإدخالات، ولوحة إعدادات لإدارة الفئات والعملة واستيراد/تصدير البيانات.
استضافة ExpenseOwl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يعني أن سجلاتك المالية الشخصية لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. التصميم خفيف الوزن يتم نشره في ثوانٍ دون الحاجة إلى صيانة خدمة قاعدة بيانات، مما يجعله أحد أبسط الطرق للتحكم الكامل في بياناتك المالية الشخصية.
الميزات الرئيسية لـ ExpenseOwl
لوحة التحكم بالإنفاق
الرسوم البيانية الدائرية وملخصات التدفق النقدي توفر تحليلاً مرئياً فورياً لأنماط الإنفاق عبر جميع الفئات المتعقبة.
إدارة الفئات
حدد وعدّل فئات المصروفات المخصصة في لوحة الإعدادات لتتناسب مع نظام الميزانية الشخصي أو المنزلي الخاص بك.
استيراد وتصدير CSV
نقل البيانات من وإلى ExpenseOwl باستخدام ملفات CSV — مفيد لاستيراد السجل من تطبيقات أخرى أو إنشاء نسخ احتياطية محمولة.
لا يتطلب قاعدة بيانات
جميع بيانات المصروفات يتم تخزينها في ملفات JSON محلية على وحدة التخزين المسماة، لذلك لا توجد خدمة Postgres أو MySQL لتكوينها أو صيانتها.
PWA الدعم
تثبيت ExpenseOwl كتطبيق ويب تقدمي على سطح المكتب أو الهاتف المحمول لتجربة تشبه التطبيق الأصلي مباشرةً من المتصفح.
لماذا تشغّل ExpenseOwl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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