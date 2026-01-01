ExpenseOwl هو تطبيق بسيط ذاتي الاستضافة لتتبع المصاريف يخزن جميع البيانات في ملفات JSON محلية دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية. يوفر لوحة تحكم نظيفة مع رسوم بيانية دائرية وملخصات للتدفقات النقدية، وجدول مصاريف قابل للفرز لمراجعة الإدخالات، ولوحة إعدادات لإدارة الفئات والعملة واستيراد/تصدير البيانات.

استضافة ExpenseOwl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يعني أن سجلاتك المالية الشخصية لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. التصميم خفيف الوزن يتم نشره في ثوانٍ دون الحاجة إلى صيانة خدمة قاعدة بيانات، مما يجعله أحد أبسط الطرق للتحكم الكامل في بياناتك المالية الشخصية.