Spice هو وقت تشغيل مفتوح المصدر للبنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يجمع بين استعلام SQL الموحد، والبحث المتجه، واستدلال LLM في عملية Rust واحدة. مبني على Apache DataFusion و Arrow و DuckDB، يتصل بعشرات المصادر — Postgres، S3، Databricks، Snowflake، MySQL، Kafka، والمزيد — ويقوم بتجسيد البيانات الساخنة محليًا لإجراء تحليلات في أقل من ثانية بجانب تطبيقك.

تتيح لك استضافة Spice بنفسك على VPS الخاص بك تزويد وكلاء الذكاء الاصطناعي وخطوط أنابيب RAG بنقطة نهاية SQL و HTTP واحدة عبر البيانات الموحدة، دون رسوم سحابية لكل استعلام أو إرسال سجلات حساسة إلى خدمة مُدارة. يتم الإعلان عن مجموعات البيانات، والتسريعات، والتضمينات، والنماذج كلها في بيان spicepod.yaml واحد.