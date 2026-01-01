انشر Spice AI بنقرة واحدة.
محرك محمول مبني على Rust لاستعلامات SQL والبحث واستدلال LLM لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستندين إلى البيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Spice AI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Spice AI
Spice هو وقت تشغيل مفتوح المصدر للبنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يجمع بين استعلام SQL الموحد، والبحث المتجه، واستدلال LLM في عملية Rust واحدة. مبني على Apache DataFusion و Arrow و DuckDB، يتصل بعشرات المصادر — Postgres، S3، Databricks، Snowflake، MySQL، Kafka، والمزيد — ويقوم بتجسيد البيانات الساخنة محليًا لإجراء تحليلات في أقل من ثانية بجانب تطبيقك.
تتيح لك استضافة Spice بنفسك على VPS الخاص بك تزويد وكلاء الذكاء الاصطناعي وخطوط أنابيب RAG بنقطة نهاية SQL و HTTP واحدة عبر البيانات الموحدة، دون رسوم سحابية لكل استعلام أو إرسال سجلات حساسة إلى خدمة مُدارة. يتم الإعلان عن مجموعات البيانات، والتسريعات، والتضمينات، والنماذج كلها في بيان spicepod.yaml واحد.
الميزات الرئيسية لـ Spice AI
محرك SQL اتحادي
استعلم عن Postgres وS3 وMySQL وSnowflake وDatabricks وعشرات المصادر الأخرى معًا من خلال نقطة نهاية SQL واحدة مدعومة بـ Apache DataFusion.
تسريع البيانات المحلية
تجسيد مجموعات البيانات النشطة في Arrow أو DuckDB أو SQLite بجانب تطبيقك لخدمة الاستعلامات التحليلية بزمن استجابة لا يتعدى المللي ثانية.
استدلال LLM مدمج
تشغيل نماذج الدردشة والتضمين مفتوحة الوزن عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP متوافقة مع OpenAI مباشرة داخل بيئة التشغيل، دون الحاجة إلى خادم نماذج منفصل.
بحث AI و RAG
ادمج البحث عن التشابه المتجه مع عوامل تصفية SQL في استعلام واحد لتشغيل التوليد المعزز بالاسترجاع المستند إلى بياناتك التشغيلية المباشرة.
Arrow Flight gRPC
بث مجموعات نتائج كبيرة إلى عملاء التحليلات باستخدام Apache Arrow بدون نسخ عبر Flight للوصول إلى البيانات عالي الإنتاجية بالتوازي مع واجهة برمجة تطبيقات REST.
spicepods تصريحية
تحديد مجموعات البيانات، والتسريعات، والنماذج، وجداول التحديث في بيان YAML واحد قابل للتحكم في الإصدارات وقابل للاستنساخ عبر البيئات.
لماذا تشغّل Spice AI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."