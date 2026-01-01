نشر Shadowbroker بنقرة واحدة.
منصة استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) مفتوحة المصدر وفي الوقت الفعلي، تجمع أكثر من 60 خلاصة استخبارات عالمية حية — الطائرات والسفن والأقمار الصناعية والمزيد — في خريطة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Shadowbroker
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Shadowbroker
Shadowbroker هي منصة استخبارات جغرافية مكانية مفتوحة المصدر (OSINT) تجمع أكثر من 60 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في واجهة خريطة تفاعلية واحدة. تجمع مواقع الطائرات الخاصة والتجارية، وتحركات السفن البحرية، ومرور الأقمار الصناعية النشطة، ومناطق النزاع، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والنشاط الزلزالي، وكاميرات المراقبة (CCTV)، وشبكات الراديو المتداخلة — وهي بيانات متاحة للجمهور نادرًا ما يتم تجميعها في مكان واحد. تتيح لك طبقة وكيل الذكاء الاصطناعي الاختيارية ربط نموذج لغوي لتحليل مصادر البيانات واكتشاف الارتباطات التي لا تكون مرئية عند النظر إلى طبقات البيانات الفردية.
تمنح استضافة Shadowbroker ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فريقك لوحة معلومات استخباراتية مشتركة ومستمرة، بدون تحليلات استخدام، وبدون مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، ومع تحكم كامل في مصادر البيانات وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يتم تمكينها.
الميزات الرئيسية لـ Shadowbroker
أكثر من 60 خلاصة بيانات مباشرة
تجميع مواقع الطائرات، والسفن البحرية، ومرور الأقمار الصناعية، ومناطق النزاع، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والبيانات الزلزالية من أكثر من 60 مصدرًا دون الحاجة للتبديل بين الأدوات.
تتبع الطائرات & السفن
راقب الطائرات الخاصة والرحلات الجوية التجارية والسفن البحرية في الوقت الفعلي باستخدام تكاملات OpenSky OAuth2 وتدفق AIS لتغطية عالمية.
طبقة وكيل AI
قم بتوصيل نموذج لغوي لتحليل التغذيات المباشرة وإظهار الارتباطات غير المرئية سابقًا عبر طبقات البيانات الجغرافية المكانية تلقائيًا.
تراكبات النزاع والتهديد
تصور مناطق النزاع النشطة، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجبهات حرائق الغابات، وتنبيهات الطوارئ على نفس الخريطة مع حركة الملاحة الجوية والبحرية.
ذكاء مستضاف ذاتيًا
احتفظ بجميع بيانات الاستخبارات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون اشتراكات SaaS، ولا تحليلات استخدام، ولا منصات خارجية تتلقى استفساراتك.
لماذا تشغّل Shadowbroker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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