Shadowbroker هي منصة استخبارات جغرافية مكانية مفتوحة المصدر (OSINT) تجمع أكثر من 60 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في واجهة خريطة تفاعلية واحدة. تجمع مواقع الطائرات الخاصة والتجارية، وتحركات السفن البحرية، ومرور الأقمار الصناعية النشطة، ومناطق النزاع، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والنشاط الزلزالي، وكاميرات المراقبة (CCTV)، وشبكات الراديو المتداخلة — وهي بيانات متاحة للجمهور نادرًا ما يتم تجميعها في مكان واحد. تتيح لك طبقة وكيل الذكاء الاصطناعي الاختيارية ربط نموذج لغوي لتحليل مصادر البيانات واكتشاف الارتباطات التي لا تكون مرئية عند النظر إلى طبقات البيانات الفردية.

تمنح استضافة Shadowbroker ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فريقك لوحة معلومات استخباراتية مشتركة ومستمرة، بدون تحليلات استخدام، وبدون مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، ومع تحكم كامل في مصادر البيانات وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يتم تمكينها.