LakeFS هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة إصدارات البيانات تطبق سير عمل شبيه بـ Git على بحيرات البيانات. تمكن الفرق من إنشاء فروع لتجارب البيانات المعزولة، والالتزام بلقطات قابلة للاستنساخ، ودمج التغييرات بشكل ذري — كل ذلك دون تكرار البيانات. يعمل LakeFS بشكل أصلي مع AWS S3 و Azure Blob Storage و Google Cloud Storage بينما يعرض واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة تمامًا مع S3 بحيث لا تتطلب الأدوات الموجودة أي تعديل.

يمنح استضافة LakeFS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فرق البيانات والتعلم الآلي (ML) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لإدارة إصدارات البيانات الخاصة بهم. سواء كنت بحاجة إلى تجارب تعلم آلي قابلة للاستنساخ، أو بيئات تدريج آمنة لخطوط أنابيب ETL، أو القدرة على التراجع عن إدخال بيانات خاطئ، فإن LakeFS يجلب نفس الثقة لعمليات البيانات التي يجلبها Git للتعليمات البرمجية.