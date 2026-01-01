انشر LakeFS بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام تحكم بالإصدارات مفتوح المصدر شبيه بـ Git لبحيرة بياناتك، يجلب ميزات التفرع والالتزام إلى تخزين الكائنات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LakeFS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LakeFS
LakeFS هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة إصدارات البيانات تطبق سير عمل شبيه بـ Git على بحيرات البيانات. تمكن الفرق من إنشاء فروع لتجارب البيانات المعزولة، والالتزام بلقطات قابلة للاستنساخ، ودمج التغييرات بشكل ذري — كل ذلك دون تكرار البيانات. يعمل LakeFS بشكل أصلي مع AWS S3 و Azure Blob Storage و Google Cloud Storage بينما يعرض واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة تمامًا مع S3 بحيث لا تتطلب الأدوات الموجودة أي تعديل.
يمنح استضافة LakeFS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فرق البيانات والتعلم الآلي (ML) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لإدارة إصدارات البيانات الخاصة بهم. سواء كنت بحاجة إلى تجارب تعلم آلي قابلة للاستنساخ، أو بيئات تدريج آمنة لخطوط أنابيب ETL، أو القدرة على التراجع عن إدخال بيانات خاطئ، فإن LakeFS يجلب نفس الثقة لعمليات البيانات التي يجلبها Git للتعليمات البرمجية.
الميزات الرئيسية لـ LakeFS
تفرع البيانات على غرار Git
إنشاء فروع بيانات معزولة للتجربة أو التدريج دون تكرار الكائنات، باستخدام التفريع بدون نسخ المدعوم بالبيانات الوصفية فقط.
تعهدات قابلة للتكرار
التقط لقطات بيانات في أي نقطة بحيث يمكن إعادة إنتاج تجارب التعلم الآلي وتشغيل المسارات بدقة من حالة بيانات معروفة.
عمليات دمج ذرية
دمج فروع البيانات مرة أخرى إلى الفرع الرئيسي بشكل ذري، مما يضمن أن المستهلكين النهائيين يرون دائمًا مجموعة بيانات متسقة وكاملة.
API متوافق مع S3
يوفر LakeFS نقطة نهاية متوافقة تمامًا مع S3، مما يسمح لـ Spark وPandas وأدوات أخرى بالاتصال دون أي تغييرات في التعليمات البرمجية.
تراجع البيانات
العودة فورًا إلى أي التزام سابق لاستعادة البيانات من عمليات الحذف العرضية أو إدخال البيانات الخاطئة في ثوانٍ.
لماذا تشغّل LakeFS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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