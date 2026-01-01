خصم يصل إلى 69% على Mayan EDMS

انشر Mayan EDMS بنقرة واحدة.

إدارة مستندات المؤسسات مفتوحة المصدر مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، وسير العمل، والأذونات القائمة على الأدوار، والتحكم في الإصدارات.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD80.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Mayan EDMS بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Mayan EDMS

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Mayan EDMS

Mayan EDMS هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة المستندات على مستوى المؤسسات يقوم بالتقاط وتخزين وتنظيم واسترجاع مستندات مؤسستك من خلال واجهة ويب نظيفة. مبني على Django ويُستخدم في مؤسسات الرعاية الصحية والقانونية والحكومية والمالية حول العالم، يوفر Mayan تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، وسير العمل الآلي، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجل الإصدارات، والخزائن المعتمدة على البيانات الوصفية — وهي ميزات توجد عادةً في منتجات أنظمة إدارة المستندات التجارية التي تكلف آلاف الدولارات لكل مستخدم.

استضافة Mayan EDMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وسجل تدقيق وسير عمل داخل بنيتك التحتية بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يتم تخزين المستندات مشفرة في وضع السكون، ويتيح لك نظام الأذونات الغني فصل الرؤية بين الأقسام أو العملاء أو نطاقات الامتثال.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Mayan EDMS

التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والبحث عن النص الكامل

يستخرج OCR المدمج النص من ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا، ويفهرس كل كلمة للبحث الفوري بالنص الكامل عبر مكتبة المستندات بأكملها.

سير العمل المؤتمتة

تحديد سير عمل الموافقة متعدد الخطوات مع التوجيه الشرطي والمراجعة المتوازية والإجراءات المشغلة عند انتقالات حالة المستند.

صلاحيات مبنية على الدور

يتيح لك التحكم الدقيق في الوصول على مستوى المستند، والخزانة، ونوع البيانات الوصفية فصل الرؤية حسب القسم، أو العميل، أو نطاق الامتثال.

الخزائن والبيانات الوصفية

تنظيم المستندات في خزائن هرمية مع حقول بيانات وصفية مخصصة، وقواعد حفظ ذكية، وتصفية قائمة على العلامات لاسترجاع سريع.

سجل الإصدار وسجل التدقيق

كل عملية تحميل وتعديل وتعليق وعرض يتم إصدار نسخة منها وتدقيقها، مما يوفر سلسلة حراسة كاملة لمتطلبات الامتثال واللوائح التنظيمية.

REST API والتكاملات

نظام REST API وwebhook الشامل يجعل دمج Mayan أمرًا سهلاً مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومنصات التوقيع الإلكتروني الحالية.

لماذا تشغّل Mayan EDMS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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