Mayan EDMS هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة المستندات على مستوى المؤسسات يقوم بالتقاط وتخزين وتنظيم واسترجاع مستندات مؤسستك من خلال واجهة ويب نظيفة. مبني على Django ويُستخدم في مؤسسات الرعاية الصحية والقانونية والحكومية والمالية حول العالم، يوفر Mayan تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، وسير العمل الآلي، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجل الإصدارات، والخزائن المعتمدة على البيانات الوصفية — وهي ميزات توجد عادةً في منتجات أنظمة إدارة المستندات التجارية التي تكلف آلاف الدولارات لكل مستخدم.

استضافة Mayan EDMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وسجل تدقيق وسير عمل داخل بنيتك التحتية بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يتم تخزين المستندات مشفرة في وضع السكون، ويتيح لك نظام الأذونات الغني فصل الرؤية بين الأقسام أو العملاء أو نطاقات الامتثال.