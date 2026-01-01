انشر Mayan EDMS بنقرة واحدة.
إدارة مستندات المؤسسات مفتوحة المصدر مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، وسير العمل، والأذونات القائمة على الأدوار، والتحكم في الإصدارات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mayan EDMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mayan EDMS
Mayan EDMS هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة المستندات على مستوى المؤسسات يقوم بالتقاط وتخزين وتنظيم واسترجاع مستندات مؤسستك من خلال واجهة ويب نظيفة. مبني على Django ويُستخدم في مؤسسات الرعاية الصحية والقانونية والحكومية والمالية حول العالم، يوفر Mayan تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، وسير العمل الآلي، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجل الإصدارات، والخزائن المعتمدة على البيانات الوصفية — وهي ميزات توجد عادةً في منتجات أنظمة إدارة المستندات التجارية التي تكلف آلاف الدولارات لكل مستخدم.
استضافة Mayan EDMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وسجل تدقيق وسير عمل داخل بنيتك التحتية بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يتم تخزين المستندات مشفرة في وضع السكون، ويتيح لك نظام الأذونات الغني فصل الرؤية بين الأقسام أو العملاء أو نطاقات الامتثال.
الميزات الرئيسية لـ Mayan EDMS
التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والبحث عن النص الكامل
يستخرج OCR المدمج النص من ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا، ويفهرس كل كلمة للبحث الفوري بالنص الكامل عبر مكتبة المستندات بأكملها.
سير العمل المؤتمتة
تحديد سير عمل الموافقة متعدد الخطوات مع التوجيه الشرطي والمراجعة المتوازية والإجراءات المشغلة عند انتقالات حالة المستند.
صلاحيات مبنية على الدور
يتيح لك التحكم الدقيق في الوصول على مستوى المستند، والخزانة، ونوع البيانات الوصفية فصل الرؤية حسب القسم، أو العميل، أو نطاق الامتثال.
الخزائن والبيانات الوصفية
تنظيم المستندات في خزائن هرمية مع حقول بيانات وصفية مخصصة، وقواعد حفظ ذكية، وتصفية قائمة على العلامات لاسترجاع سريع.
سجل الإصدار وسجل التدقيق
كل عملية تحميل وتعديل وتعليق وعرض يتم إصدار نسخة منها وتدقيقها، مما يوفر سلسلة حراسة كاملة لمتطلبات الامتثال واللوائح التنظيمية.
REST API والتكاملات
نظام REST API وwebhook الشامل يجعل دمج Mayan أمرًا سهلاً مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومنصات التوقيع الإلكتروني الحالية.
لماذا تشغّل Mayan EDMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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