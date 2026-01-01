RabbitMQ هو وسيط الرسائل مفتوح المصدر المعياري الفعلي، الذي يطبق AMQP إلى جانب دعم بروتوكولات MQTT و STOMP وغيرها. إنه يفصل المنتجين والمستهلكين بحيث تصطف الرسائل بأمان عندما يكون المستلمون غير متاحين ويتم تسليمها بشكل موثوق عند إعادة اتصالهم — مما يلغي هشاشة استدعاءات API المباشرة بين الخدمات.

تزيل استضافة RabbitMQ الذاتية تسعير الرسالة الواحدة والارتباط بمورد واحد، وتحافظ على أحداث العمل الحساسة ضمن البنية التحتية الخاصة بك، وتمنحك تحكمًا كاملاً في تكوينات قائمة الانتظار وقواعد التوجيه وسياسات الاحتفاظ بالبيانات. توفر واجهة المستخدم الإدارية المدمجة رؤية في الوقت الفعلي لتدفقات الرسائل وعمق قوائم الانتظار وأداء المستهلك دون الحاجة إلى أدوات مراقبة خارجية.