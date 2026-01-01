انشر RabbitMQ بنقرة واحدة.
وسيط رسائل AMQP مفتوح المصدر للمراسلة الموثوقة غير المتزامنة بين مكونات التطبيق الموزعة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RabbitMQ
RabbitMQ هو وسيط الرسائل مفتوح المصدر المعياري الفعلي، الذي يطبق AMQP إلى جانب دعم بروتوكولات MQTT و STOMP وغيرها. إنه يفصل المنتجين والمستهلكين بحيث تصطف الرسائل بأمان عندما يكون المستلمون غير متاحين ويتم تسليمها بشكل موثوق عند إعادة اتصالهم — مما يلغي هشاشة استدعاءات API المباشرة بين الخدمات.
تزيل استضافة RabbitMQ الذاتية تسعير الرسالة الواحدة والارتباط بمورد واحد، وتحافظ على أحداث العمل الحساسة ضمن البنية التحتية الخاصة بك، وتمنحك تحكمًا كاملاً في تكوينات قائمة الانتظار وقواعد التوجيه وسياسات الاحتفاظ بالبيانات. توفر واجهة المستخدم الإدارية المدمجة رؤية في الوقت الفعلي لتدفقات الرسائل وعمق قوائم الانتظار وأداء المستهلك دون الحاجة إلى أدوات مراقبة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ RabbitMQ
توجيه الصرف المرن
تتيح لك تبادلات Direct وtopic وfanout وheaders توجيه الرسائل بدقة إلى المستهلكين الذين يحتاجونها، بدون أي رمز توجيهي نمطي إضافي.
تسليم موثوق
تضمن تأكيدات الناشر وإقرارات المستهلك معالجة كل رسالة مرة واحدة على الأقل، مع قوائم انتظار الرسائل غير المرسلة التي تلتقط الرسائل الفاشلة لإعادة المحاولة.
واجهة الإدارة
لوحة تحكم قائمة على المتصفح تعرض أعماق قائمة الانتظار في الوقت الفعلي ومعدلات الرسائل وحالة الاتصال، حتى تتمكن من المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها دون الحاجة إلى الوصول عبر واجهة سطر الأوامر (CLI).
دعم متعدد البروتوكولات
دعم AMQP وMQTT وSTOMP يعني أن أي خدمة — سواء كانت جهاز إنترنت الأشياء (IoT)، أو تطبيق جوال، أو خدمة مصغرة — يمكنها نشر الرسائل واستهلاكها باستخدام مكتبة عميل أصلية.
قوائم الانتظار ذات الأولوية
تعيين مستويات أولوية للرسائل بحيث تتم معالجة المهام العاجلة قبل مهام الخلفية الروتينية دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية منفصلة لقوائم الانتظار.
لماذا تشغّل RabbitMQ على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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