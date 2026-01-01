Koillection هو تطبيق لإدارة المجموعات مستضاف ذاتيًا يتيح لك فهرسة أي شيء — الكتب، الأسطوانات، ألعاب الفيديو، الطوابع، بطاقات التداول، أو أي مجموعة أخرى تحتفظ بها. على عكس خدمات الفهرسة المستندة إلى السحابة، يعمل Koillection بالكامل على الخادم الخاص بك، مما يحافظ على بيانات مجموعتك خاصة وتحت سيطرتك الكاملة.

تم بناء Koillection على Symfony بواجهة نظيفة ومتجاوبة، ويدعم حقول البيانات الوصفية المخصصة ومستخلصات الويب، حتى تتمكن من إثراء العناصر بالمعلومات الدقيقة التي تهم نوع مجموعتك. تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة التكامل مع الأدوات الخارجية، ويغطي دعم اللغات المتعددة أكثر من 11 لغة جاهزة للاستخدام.