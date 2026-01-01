انشر Koillection بنقرة واحدة.
مدير مجموعة مستضاف ذاتيًا لتنظيم وفهرسة أي نوع من المجموعات المادية أو الرقمية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Koillection
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Koillection
Koillection هو تطبيق لإدارة المجموعات مستضاف ذاتيًا يتيح لك فهرسة أي شيء — الكتب، الأسطوانات، ألعاب الفيديو، الطوابع، بطاقات التداول، أو أي مجموعة أخرى تحتفظ بها. على عكس خدمات الفهرسة المستندة إلى السحابة، يعمل Koillection بالكامل على الخادم الخاص بك، مما يحافظ على بيانات مجموعتك خاصة وتحت سيطرتك الكاملة.
تم بناء Koillection على Symfony بواجهة نظيفة ومتجاوبة، ويدعم حقول البيانات الوصفية المخصصة ومستخلصات الويب، حتى تتمكن من إثراء العناصر بالمعلومات الدقيقة التي تهم نوع مجموعتك. تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة التكامل مع الأدوات الخارجية، ويغطي دعم اللغات المتعددة أكثر من 11 لغة جاهزة للاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ Koillection
أي نوع مجموعة
فهرس الكتب، الألعاب، الفينيل، الطوابع، أو أي مقتنيات أخرى دون التقيد بقوالب جاهزة.
حقول البيانات الوصفية المخصصة
حدد الحقول الدقيقة وهيكل البيانات الذي يناسب مجموعتك بدلاً من التكيف مع مخطط عام.
دعم كاشط الويب
اسحب البيانات الوصفية تلقائيًا من مواقع الويب الخارجية لإثراء عناصرك بالأغلفة والأوصاف والتفاصيل.
الوصول إلى REST API
اعرض بيانات مجموعتك عبر واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة، مما يتيح التكامل مع التطبيقات المخصصة أو سير عمل الأتمتة.
واجهة متعددة اللغات
استخدم Koillection بلغتك الخاصة — يتم دعم أكثر من 11 لغة مع تغطية كاملة للإنجليزية والفرنسية.
لماذا تشغّل Koillection على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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