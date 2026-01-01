نشر Apache SkyWalking بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة APM مفتوحة المصدر لتتبع التوزيع والمقاييس والسجلات والتحليل القائم على eBPF عبر الخدمات المصغرة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache SkyWalking
Apache SkyWalking هو مشروع عضو في CNCF يوفر قابلية المراقبة الشاملة للأنظمة السحابية الأصلية والموزعة. يجمع هذا المشروع التتبعات الموزعة، ومقاييس الخدمة، وارتباط السجلات، والتوصيف المستمر عبر eBPF — مما يمنح فرق الهندسة رؤية موحدة لمكدسهم بالكامل دون الحاجة إلى تجميع أدوات منفصلة. وتجعل خرائط الطوبولوجيا المدمجة والتنبيهات من السهل تحديد نقاط الاختناق في زمن الاستجابة، وأعطال التبعية، والحالات الشاذة قبل أن تتفاقم.
يقرن هذا النشر خادم SkyWalking OAP مع BanyanDB، وهو محرك تخزين السلاسل الزمنية الأصلي لـ SkyWalking، مما يلغي الحاجة إلى Elasticsearch خارجي أو قاعدة بيانات أخرى. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بك — حيث تبقى حمولات التتبع، ومقاييس أداء الخدمة، ونتائج التوصيف بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل نطاق.
الميزات الرئيسية لـ Apache SkyWalking
التتبع الموزع
يلتقط آثار الطلبات الكاملة عبر الخدمات المصغرة مع نشر السياق التلقائي، كاشفًا عن تبعيات الخدمة وتفاصيل زمن الاستجابة لكل عملية.
توصيف eBPF
مراقبة مستمرة لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة باستخدام eBPF تستكشف العملية الجارية دون تغييرات في الكود، وتحدد النقاط الساخنة بدقة في بيئة الإنتاج دون تكلفة إضافية لأخذ العينات.
خرائط طوبولوجيا الخدمة
تُظهر رسوم بيانية للتوپولوجيا في الوقت الفعلي التي يتم إنشاؤها تلقائيًا علاقات الاتصال ومعدلات الخطأ والإنتاجية بين كل خدمة في بنيتك.
ترابط السجلات
يربط إدخالات السجل بنطاق التتبع الذي أنتجها حتى تتمكن من الانتقال من طلب فاشل مباشرة إلى سطور السجل ذات الصلة دون البحث اليدوي.
تخزين BanyanDB الأصلي
BanyanDB هو متجر السلاسل الزمنية المصمم خصيصًا لـ SkyWalking، ويوفر إنتاجية كتابة عالية واستعلامات نطاق فعالة دون الحاجة إلى Elasticsearch.
لماذا تشغّل Apache SkyWalking على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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