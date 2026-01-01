Apache SkyWalking هو مشروع عضو في CNCF يوفر قابلية المراقبة الشاملة للأنظمة السحابية الأصلية والموزعة. يجمع هذا المشروع التتبعات الموزعة، ومقاييس الخدمة، وارتباط السجلات، والتوصيف المستمر عبر eBPF — مما يمنح فرق الهندسة رؤية موحدة لمكدسهم بالكامل دون الحاجة إلى تجميع أدوات منفصلة. وتجعل خرائط الطوبولوجيا المدمجة والتنبيهات من السهل تحديد نقاط الاختناق في زمن الاستجابة، وأعطال التبعية، والحالات الشاذة قبل أن تتفاقم.

يقرن هذا النشر خادم SkyWalking OAP مع BanyanDB، وهو محرك تخزين السلاسل الزمنية الأصلي لـ SkyWalking، مما يلغي الحاجة إلى Elasticsearch خارجي أو قاعدة بيانات أخرى. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بك — حيث تبقى حمولات التتبع، ومقاييس أداء الخدمة، ونتائج التوصيف بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل نطاق.