انشر OpenRemote بنقرة واحدة.
منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر لإدارة الأصول، وأتمتة المباني، ومراقبة الطاقة، وتنسيق الأجهزة المتصلة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenRemote
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenRemote
OpenRemote هي منصة إنترنت الأشياء (IoT) مفتوحة المصدر بنسبة 100% تتيح لك استيعاب البيانات من أي جهاز، ونمذجة الأصول الواقعية، وأتمتة السلوك باستخدام القواعد، وتوفير واجهات أمامية مخصصة — كل ذلك من حزمة واحدة مستضافة ذاتيًا. وهي تدعم بروتوكولات مثل MQTT و HTTP/REST و KNX و Velbus و Modbus و Zigbee جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) للمدير للتكاملات المخصصة.
تُبقي استضافة OpenRemote ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات القياس عن بعد ومنطق الأتمتة وبيانات المستخدم النهائي على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل جهاز وبدون قيود على الموردين. يجمع هذا القالب بين المدير، وهوية Keycloak، و PostgreSQL، وحافة HAProxy مع شهادات Let's Encrypt التلقائية، بحيث تكون الحزمة جاهزة لاستقبال الأجهزة عبر HTTPS و MQTT/TLS بمجرد تشغيلها.
الميزات الرئيسية لـ OpenRemote
وكلاء متعددو البروتوكولات
ربط الأجهزة عبر MQTT و HTTP و KNX و Velbus و Modbus و Zigbee والمزيد دون كتابة كود البروتوكول لكل عملية تكامل.
نموذج الأصول والسمات
نمذجة الأشياء الواقعية — المباني والمركبات وعدادات الطاقة — كأصول مُصنّفة ذات سمات وبيانات وصفية ونقاط بيانات تاريخية.
قواعد متى-ثم وقواعد التدفق
أتمتة السلوك باستخدام محرر مرئي يعتمد على مبدأ "متى-ثم"، أو قواعد قائمة على التدفق، أو JavaScript و Groovy للسيناريوهات المتقدمة.
نطاقات متعددة المستأجرين
اعزل العملاء أو المواقع إلى نطاقات منفصلة مدعومة بـ Keycloak، مع مستخدمين وأصول ولوحات معلومات خاصة بكل نطاق.
لوحات معلومات الرؤى
أنشئ لوحات معلومات مخصصة باستخدام بيانات السمات الحية والتاريخية دون الحاجة إلى التصدير إلى أداة تحليل منفصلة.
واجهات برمجة تطبيقات MQTT و HTTP
عرض وسيط MQTT مدمج على المنفذ 8883 وواجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket حتى تتمكن الأنظمة الخارجية من قراءة وكتابة حالة الأصول.
لماذا تشغّل OpenRemote على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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