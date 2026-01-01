OpenRemote هي منصة إنترنت الأشياء (IoT) مفتوحة المصدر بنسبة 100% تتيح لك استيعاب البيانات من أي جهاز، ونمذجة الأصول الواقعية، وأتمتة السلوك باستخدام القواعد، وتوفير واجهات أمامية مخصصة — كل ذلك من حزمة واحدة مستضافة ذاتيًا. وهي تدعم بروتوكولات مثل MQTT و HTTP/REST و KNX و Velbus و Modbus و Zigbee جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) للمدير للتكاملات المخصصة.

تُبقي استضافة OpenRemote ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات القياس عن بعد ومنطق الأتمتة وبيانات المستخدم النهائي على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل جهاز وبدون قيود على الموردين. يجمع هذا القالب بين المدير، وهوية Keycloak، و PostgreSQL، وحافة HAProxy مع شهادات Let's Encrypt التلقائية، بحيث تكون الحزمة جاهزة لاستقبال الأجهزة عبر HTTPS و MQTT/TLS بمجرد تشغيلها.