Yuvomi هو منظم عائلي مفتوح المصدر يجمع المهام، والتقويمات المشتركة، وقوائم البقالة، وخطط الوجبات، والوصفات، والميزانيات، والملاحظات المنزلية في تطبيق ويب تقدمي واحد مصمم للهواتف المحمولة أولاً. كل وحدة مستقلة، لذا يمكنك استخدام الأجزاء التي تناسب أسرتك وتجاهل الباقي.

استضافة Yuvomi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأسرة الحساسة — الجداول الزمنية، والإيصالات، وقوائم الاتصال، والتذكيرات الطبية — بعيدًا عن خدمات السحابة التابعة لجهات خارجية. تدعم قاعدة بيانات SQLite التشفير الاختياري AES-256 في وضع السكون، ويتعامل المجدول المدمج مع النسخ الاحتياطية التلقائية بحيث تظل معلومات عائلتك خاصة دون التخلي عن الراحة.