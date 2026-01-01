نشر Yuvomi بتثبيت بنقرة واحدة
مخطط عائلي خاص ومستضاف ذاتيًا للمهام والتقويمات والوجبات والتسوق وميزانيات الأسرة في تطبيق واحد يركز على الجوال أولاً.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Yuvomi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Yuvomi
Yuvomi هو منظم عائلي مفتوح المصدر يجمع المهام، والتقويمات المشتركة، وقوائم البقالة، وخطط الوجبات، والوصفات، والميزانيات، والملاحظات المنزلية في تطبيق ويب تقدمي واحد مصمم للهواتف المحمولة أولاً. كل وحدة مستقلة، لذا يمكنك استخدام الأجزاء التي تناسب أسرتك وتجاهل الباقي.
استضافة Yuvomi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأسرة الحساسة — الجداول الزمنية، والإيصالات، وقوائم الاتصال، والتذكيرات الطبية — بعيدًا عن خدمات السحابة التابعة لجهات خارجية. تدعم قاعدة بيانات SQLite التشفير الاختياري AES-256 في وضع السكون، ويتعامل المجدول المدمج مع النسخ الاحتياطية التلقائية بحيث تظل معلومات عائلتك خاصة دون التخلي عن الراحة.
الميزات الرئيسية لـ Yuvomi
مخطط عائلي مشترك
نسّق المهام والتقويمات والوجبات وقوائم التسوق بين جميع أفراد الأسرة باستخدام تعيينات وإشعارات متعددة المستخدمين.
PWA الجوال أولاً
يتم تثبيته كتطبيق ويب تقدمي بمظهر أصلي على الهواتف والأجهزة اللوحية، مع عروض قابلة للعمل دون اتصال بالإنترنت لإدارة المنزل أثناء التنقل.
تكاملات التقويم
مزامنة مع تقويم Google و iCloud عبر CalDAV وأجهزة Apple واشتراكات ICS للحفاظ على كل جدول زمني موجود في مكان واحد.
مخزن SQLite مشفر
يحمي تشفير SQLCipher AES-256 الاختياري بيانات الأسرة في حالة السكون، ويمكن للنسخ الاحتياطية المجدولة أن تتطابق مع أي وجهة WebDAV.
مجموعة أدوات منزلية نمطية
قم بتمكين الوحدات التي تحتاجها فقط — الميزانيات، تخطيط الوجبات، الوصفات، أعياد الميلاد، جهات الاتصال، المستندات، أو التدبير المنزلي — وتجاهل الباقي.
خاص وخالٍ من أدوات التتبع
لا توجد أدوات تتبع من أطراف ثالثة، ولا بيانات تتبع، ورخصة MIT تحافظ على بيانات عائلتك تحت سيطرتك الكاملة على VPS الخاص بك.
لماذا تشغّل Yuvomi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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