OpenObserve (O2) هو منصة مراقبة سحابية الأصل مبنية بلغة Rust توحد إدارة السجلات، ومراقبة المقاييس، والتتبع الموزع، ومراقبة المستخدم الحقيقي في نشر واحد خفيف الوزن. باستخدام تخزين Parquet العمودي مع دعم S3 الأصلي، فإنه يوفر تكاليف تخزين أقل بما يصل إلى 140 مرة من Elasticsearch مع تقديم أداء استعلام مماثل أو أفضل.

على عكس مكدسات المراقبة متعددة المكونات التي تتطلب أدوات منفصلة للسجلات والمقاييس والتتبعات، يتم شحن OpenObserve كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات مدمجة. تمنح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) فرق الهندسة والعمليات تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بهم — لا توجد تراخيص لكل مقعد، ولا رسوم خروج البيانات، ولا وصول لطرف ثالث إلى مقاييس البنية التحتية الحساسة، أو سجلات الأخطاء، أو بيانات جلسات المستخدم.