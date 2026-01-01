انشر OpenObserve بنقرة واحدة.
منصة مراقبة موحدة للسجلات والمقاييس والتتبعات ولوحات المعلومات — بديل فعال من حيث التكلفة ومستضاف ذاتيًا لـ Datadog و Splunk.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenObserve
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenObserve
OpenObserve (O2) هو منصة مراقبة سحابية الأصل مبنية بلغة Rust توحد إدارة السجلات، ومراقبة المقاييس، والتتبع الموزع، ومراقبة المستخدم الحقيقي في نشر واحد خفيف الوزن. باستخدام تخزين Parquet العمودي مع دعم S3 الأصلي، فإنه يوفر تكاليف تخزين أقل بما يصل إلى 140 مرة من Elasticsearch مع تقديم أداء استعلام مماثل أو أفضل.
على عكس مكدسات المراقبة متعددة المكونات التي تتطلب أدوات منفصلة للسجلات والمقاييس والتتبعات، يتم شحن OpenObserve كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات مدمجة. تمنح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) فرق الهندسة والعمليات تحكمًا كاملاً في بيانات القياس عن بعد الخاصة بهم — لا توجد تراخيص لكل مقعد، ولا رسوم خروج البيانات، ولا وصول لطرف ثالث إلى مقاييس البنية التحتية الحساسة، أو سجلات الأخطاء، أو بيانات جلسات المستخدم.
الميزات الرئيسية لـ OpenObserve
قابلية المراقبة الموحدة
السجلات والمقاييس والتتبعات الموزعة ومراقبة المستخدم الحقيقي كلها في منصة واحدة — لا حاجة لربط أدوات منفصلة معًا أو صيانة عمليات دمج متعددة.
تخزين باركيه
تنسيق Parquet العمودي مع تخزين S3 الأصلي يقلل تكاليف تخزين البيانات بما يصل إلى 140 ضعفًا مقارنةً بـ Elasticsearch، مما يجعل قابلية المراقبة على نطاق البيتابايت مجدية اقتصاديًا.
OpenTelemetry أصلي
يستوعب البيانات من خلال معيار OpenTelemetry، دون الحاجة إلى وكلاء خاصين بالبائعين أو حزم تطوير برامج (SDKs) احتكارية للسجلات أو المقاييس أو التتبع.
استعلامات SQL و PromQL
استعلام السجلات والتتبعات باستخدام SQL والمقاييس باستخدام PromQL — لغات مألوفة تُلغي الحاجة إلى تعلم صيغة استعلام خاصة.
لوحات معلومات مدمجة
توفر قوالب لوحة المعلومات الجاهزة ومنشئ لوحة المعلومات المرئي رؤية فورية للبنية التحتية وأداء التطبيق ومعدلات الأخطاء.
لماذا تشغّل OpenObserve على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."