نشر October CMS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى PHP مستضاف ذاتيًا مبني على إطار عمل Laravel لبناء مواقع ويب وتطبيقات ويب حديثة ومرنة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ October CMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام October CMS
October CMS هو نظام حديث لإدارة المحتوى مبني على إطار عمل Laravel PHP. مصمم لكل من المطورين وفرق المحتوى، يجمع بين واجهة خلفية نظيفة وهندسة قوية للقوالب والإضافات، مما يجعله سهلًا لبناء مواقع ويب وتطبيقات ويب مخصصة بأي درجة من التعقيد.
استضافة October CMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لمحتواك وقوالبك وإضافاتك دون رسوم لكل موقع أو قيود على البائع. مع دعم MySQL و MariaDB، ونظام بيئي غني من الإضافات المجتمعية، وقاعدة أكواد صديقة للمطورين، يتكيف مع كل شيء من المدونات البسيطة إلى المنصات المتطورة متعددة الصفحات.
الميزات الرئيسية لـ October CMS
مؤسسة Laravel
مبني على إطار عمل Laravel PHP، ويقدم Eloquent ORM و Artisan CLI واتفاقيات مألوفة تجعل التخصيص والتوسيع أمرًا مباشرًا لمطوري PHP.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسيع الوظائف باستخدام إضافات مجتمعية ورسمية تغطي النماذج، وتحسين محركات البحث (SEO)، والمعارض، والمصادقة دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية مخصصة.
المحرر المرئي الخلفي
إدارة الصفحات والتخطيطات والأجزاء وكتل المحتوى من خلال واجهة خلفية سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى تعديل الملفات مباشرة على الخادم.
نظام قوالب مرن
قم ببناء أو تخصيص القوالب باستخدام نظام قوالب Twig وتكوينات المكونات المحددة بواسطة YAML التي تفصل بوضوح العرض عن منطق التطبيق.
واجهة برمجة تطبيقات المحتوى اللارأسية
إتاحة المحتوى عبر نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات REST لتشغيل الواجهات الأمامية اللارأسية بالتوازي مع الصفحات التقليدية المعروضة من الخادم من نفس التثبيت.
لماذا تشغّل October CMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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