October CMS هو نظام حديث لإدارة المحتوى مبني على إطار عمل Laravel PHP. مصمم لكل من المطورين وفرق المحتوى، يجمع بين واجهة خلفية نظيفة وهندسة قوية للقوالب والإضافات، مما يجعله سهلًا لبناء مواقع ويب وتطبيقات ويب مخصصة بأي درجة من التعقيد.

استضافة October CMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لمحتواك وقوالبك وإضافاتك دون رسوم لكل موقع أو قيود على البائع. مع دعم MySQL و MariaDB، ونظام بيئي غني من الإضافات المجتمعية، وقاعدة أكواد صديقة للمطورين، يتكيف مع كل شيء من المدونات البسيطة إلى المنصات المتطورة متعددة الصفحات.