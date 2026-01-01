انشر ArcadeDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متعددة النماذج عالية الأداء تدعم بيانات الرسم البياني والمستندات والقيمة الرئيسية والسلاسل الزمنية والمتجهات في محرك واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ArcadeDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ArcadeDB
ArcadeDB هو محرك قاعدة بيانات متعدد النماذج ومفتوح المصدر مصمم لأداء فائق عبر نماذج بيانات متنوعة. على عكس قواعد البيانات أحادية النموذج التي تجبرك على الاختيار بين هياكل الرسم البياني أو المستندات أو العلاقات، يتعامل ArcadeDB معها جميعًا بشكل أصلي — تخزين واستعلام علاقات الرسم البياني، ومجموعات المستندات، وأزواج المفتاح-القيمة، والسلاسل الزمنية، وتضمينات المتجهات، والبيانات الجغرافية المكانية ضمن محرك واحد مع امتثال كامل لـ ACID.
تم إنشاؤه بواسطة مؤسس OrientDB، تم بناء ArcadeDB بلغة Java منخفضة المستوى ومُحسّن لتقليل جمع البيانات المهملة، مما يتيح ملايين عمليات السجلات في الثانية. توفر واجهة الويب المدمجة ArcadeDB Studio تنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخططات، وتصور الرسوم البيانية — لا توجد أدوات عميل منفصلة مطلوبة بعد النشر.
الميزات الرئيسية لـ ArcadeDB
محرك بيانات متعدد النماذج
تخزين واستعلام عن بيانات الرسم البياني والمستندات والقيمة الرئيسية والسلاسل الزمنية والمتجهات ضمن قاعدة بيانات واحدة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو مزامنة مخازن بيانات منفصلة.
سبع لغات استعلام
استعلم باستخدام SQL، Cypher، Apache Gremlin، GraphQL، MongoDB Query Language، PromQL، أو بروتوكول Redis — استخدم اللغة التي تناسب نموذج بياناتك.
ArcadeDB استوديو
واجهة ويب مدمجة لتنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخططات، وتصور بيانات الرسم البياني، وإدارة قاعدة البيانات دون الحاجة إلى أدوات عميل خارجية.
بحث بتشابه المتجهات
تخزين تضمين المتجهات الأصلي وبحث التشابه لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جنبًا إلى جنب مع بياناتك التشغيلية.
ACID على نطاق واسع
معاملات متوافقة تمامًا مع ACID تعالج ملايين السجلات في الثانية، بدءًا من عمليات نشر Raspberry Pi المدمجة وصولاً إلى المجموعات متعددة العقد.
لماذا تشغّل ArcadeDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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