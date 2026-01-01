ArcadeDB هو محرك قاعدة بيانات متعدد النماذج ومفتوح المصدر مصمم لأداء فائق عبر نماذج بيانات متنوعة. على عكس قواعد البيانات أحادية النموذج التي تجبرك على الاختيار بين هياكل الرسم البياني أو المستندات أو العلاقات، يتعامل ArcadeDB معها جميعًا بشكل أصلي — تخزين واستعلام علاقات الرسم البياني، ومجموعات المستندات، وأزواج المفتاح-القيمة، والسلاسل الزمنية، وتضمينات المتجهات، والبيانات الجغرافية المكانية ضمن محرك واحد مع امتثال كامل لـ ACID.

تم إنشاؤه بواسطة مؤسس OrientDB، تم بناء ArcadeDB بلغة Java منخفضة المستوى ومُحسّن لتقليل جمع البيانات المهملة، مما يتيح ملايين عمليات السجلات في الثانية. توفر واجهة الويب المدمجة ArcadeDB Studio تنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخططات، وتصور الرسوم البيانية — لا توجد أدوات عميل منفصلة مطلوبة بعد النشر.