انشر PufferPanel بنقرة واحدة.
لوحة إدارة خادم ألعاب مفتوحة المصدر مع واجهة مستخدم ويب لألعاب Minecraft، Factorio، Rust، والعديد من الألعاب الأخرى.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PufferPanel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PufferPanel
PufferPanel هي لوحة إدارة خوادم ألعاب مجانية ومفتوحة المصدر قائمة على الويب تتيح لك إنشاء خوادم ألعاب مخصصة وتكوينها وتشغيلها من واجهة واحدة. تدعم مجموعة واسعة من الألعاب الجاهزة للاستخدام — بما في ذلك Minecraft و Factorio و Rust و ARK وألعاب محرك Source — وتستخدم القوالب لتتمكن من إطلاق أنواع خوادم جديدة دون الحاجة إلى استخدام سطر الأوامر.
تمنحك استضافة PufferPanel ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في خوادم الألعاب وبيانات اللاعبين وإعدادات التعديل، مع أدوار مستخدم مدمجة، وإمكانية الوصول عبر SFTP، ومخرجات وحدة التحكم المباشرة. إنه بديل خفيف الوزن للوحات التحكم التجارية ويتناسب بشكل طبيعي مع مجتمع ألعاب يعتمد على خادم VPS واحد.
الميزات الرئيسية لـ PufferPanel
دعم الألعاب المتعددة
قوالب مدمجة لألعاب Minecraft و Factorio و Rust و ARK وألعاب محرك Source، والعديد غيرها، مع إمكانية إضافة قوالب مخصصة.
وحدة تحكم عبر الويب
إدارة كل خادم ألعاب من خلال واجهة مستخدم ويب نظيفة مع إخراج وحدة التحكم المباشر، وعناصر تحكم التشغيل/الإيقاف، وإحصائيات استخدام الموارد في الوقت الفعلي.
أدوار المستخدم والصلاحيات
امنح وصولاً محدود النطاق للأصدقاء أو المشرفين أو المسؤولين حتى يتمكن عدة أشخاص من المساعدة في إدارة الخوادم دون مشاركة الحساب الرئيسي.
الوصول إلى ملفات SFTP
يتيح خادم SFTP المدمج للمستخدمين تحميل التعديلات والعوالم وملفات التكوين مباشرة إلى خوادم ألعابهم.
مهام مجدولة
أتمتة عمليات إعادة التشغيل والنسخ الاحتياطي والمهام المتكررة الأخرى لكل خادم باستخدام مجدول المهام المدمج.
OAuth2 API
تُمكّن واجهة برمجة تطبيقات REST المحمية بـ OAuth2 الأدوات الخارجية والروبوتات ولوحات المعلومات من الاندماج مع أسطول خوادم الألعاب الخاص بك.
لماذا تشغّل PufferPanel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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