PufferPanel هي لوحة إدارة خوادم ألعاب مجانية ومفتوحة المصدر قائمة على الويب تتيح لك إنشاء خوادم ألعاب مخصصة وتكوينها وتشغيلها من واجهة واحدة. تدعم مجموعة واسعة من الألعاب الجاهزة للاستخدام — بما في ذلك Minecraft و Factorio و Rust و ARK وألعاب محرك Source — وتستخدم القوالب لتتمكن من إطلاق أنواع خوادم جديدة دون الحاجة إلى استخدام سطر الأوامر.

تمنحك استضافة PufferPanel ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في خوادم الألعاب وبيانات اللاعبين وإعدادات التعديل، مع أدوار مستخدم مدمجة، وإمكانية الوصول عبر SFTP، ومخرجات وحدة التحكم المباشرة. إنه بديل خفيف الوزن للوحات التحكم التجارية ويتناسب بشكل طبيعي مع مجتمع ألعاب يعتمد على خادم VPS واحد.