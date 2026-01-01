انشر Snac2 بنقرة واحدة.
خادم ActivityPub بسيط لمستخدم واحد مكتوب بلغة C محمولة للانضمام إلى Fediverse مع استهلاك موارد ضئيل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Snac2
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Snac2
Snac2 هو مثيل ActivityPub بسيط مكتوب بلغة C محمولة بدون أي تبعيات لقاعدة بيانات — يتم تخزين جميع البيانات كملفات نصية عادية على القرص. مصمم للأفراد والمثيلات الصغيرة، يتحد مع Mastodon و Pleroma و Pixelfed و Fediverse الأوسع بينما يعمل بشكل مريح على مثيلات VPS صغيرة أو أجهزة كمبيوتر أحادية اللوحة.
تمنحك استضافة Snac2 ذاتيًا هوية شخصية على Fediverse دون الاعتماد على مثيلات خارجية قد تتوقف عن العمل، أو تفك الارتباط، أو تغير سياساتها. إن البنية الثنائية الواحدة، وعدم وجود قاعدة بيانات، وواجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع Mastodon تجعل Snac2 واحدة من أخف الطرق وأسهلها صيانة للمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية.
الميزات الرئيسية لـ Snac2
لا يتطلب قاعدة بيانات
جميع المنشورات والمتابعين والإعدادات توجد كملفات عادية على القرص — لا حاجة لتثبيت أو ضبط أو عمل نسخة احتياطية لـ MySQL أو PostgreSQL بشكل منفصل.
توافق Mastodon API
استخدم عملاء Mastodon الحاليين على الهاتف المحمول وسطح المكتب للنشر وتصفح الجداول الزمنية وإدارة الإشعارات دون تعلم أدوات جديدة.
اتحاد ActivityPub
تابع وتفاعل مع المستخدمين على Mastodon و Pleroma و Pixelfed و Akkoma وأي خادم آخر متوافق مع ActivityPub في Fediverse.
بصمة موارد صغيرة
مكتوب بلغة C محمولة كثنائي مستقل واحد، يعمل Snac2 في بضعة ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ويعمل في وضع الخمول باستهلاك يقارب الصفر من وحدة المعالجة المركزية.
دعم المستخدمين المتعددين
استضف أكثر من حساب واحد على نفس المثيل من سطر الأوامر، وهو مفيد للعائلات أو المجتمعات الصغيرة التي تشارك خادمًا افتراضيًا خاصًا واحدًا.
تصميم يركز على الخصوصية
لا تتبع، لا تحليلات، لا برامج نصية لجهات خارجية — يبقى جدولك الزمني على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وقائمة متابعيك لا تغادر قرصك أبدًا.
لماذا تشغّل Snac2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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