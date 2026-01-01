Snac2 هو مثيل ActivityPub بسيط مكتوب بلغة C محمولة بدون أي تبعيات لقاعدة بيانات — يتم تخزين جميع البيانات كملفات نصية عادية على القرص. مصمم للأفراد والمثيلات الصغيرة، يتحد مع Mastodon و Pleroma و Pixelfed و Fediverse الأوسع بينما يعمل بشكل مريح على مثيلات VPS صغيرة أو أجهزة كمبيوتر أحادية اللوحة.

تمنحك استضافة Snac2 ذاتيًا هوية شخصية على Fediverse دون الاعتماد على مثيلات خارجية قد تتوقف عن العمل، أو تفك الارتباط، أو تغير سياساتها. إن البنية الثنائية الواحدة، وعدم وجود قاعدة بيانات، وواجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع Mastodon تجعل Snac2 واحدة من أخف الطرق وأسهلها صيانة للمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية.