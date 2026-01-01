انشر Matrix Conduit بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم Matrix منزلي خفيف الوزن، مبني على Rust، لدردشة آمنة وموحدة باستهلاك موارد ضئيل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Matrix Conduit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Matrix Conduit
Matrix Conduit هو خادم Matrix منزلي بسيط وسريع وموثوق به مكتوب بلغة Rust. مصمم كبديل خفيف الوزن لـ Synapse، يأتي كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات RocksDB مدمجة، مما يلغي الحاجة إلى PostgreSQL أو خدمات خارجية أخرى ويقلل بشكل كبير من استهلاك الموارد المطلوبة لتشغيل خادم الدردشة الخاص بك.
تمنحك استضافة Conduit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) ملكية كاملة لسجل الرسائل والوسائط ومفاتيح التشفير مع الاستمرار في الاتحاد مع شبكة Matrix العالمية. يتم تمكين التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا، وأي عميل Matrix قياسي مثل Element أو FluffyChat أو Cinny يتصل مباشرة، لذا يستمر مجتمعك في استخدام الأدوات التي يعرفها بالفعل.
الميزات الرئيسية لـ Matrix Conduit
أثر خفيف الوزن
يعمل ثنائي Rust واحد مع مخزن RocksDB مدمج بشكل مريح على خطط VPS الصغيرة حيث قد يواجه Synapse صعوبة.
التشفير الشامل
الغرف الخاصة والرسائل المباشرة مشفرة افتراضيًا بحيث تظل محتويات الرسائل غير قابلة للقراءة لأي شخص باستثناء مستلميها.
اتحاد ماتريكس
تواصل مع المستخدمين على أي خادم Matrix منزلي آخر حول العالم عبر بروتوكول Matrix المفتوح وشبكة الاتحاد.
لا توجد قاعدة بيانات خارجية
يخزن جميع البيانات في نسخة RocksDB مدمجة، مما يلغي تعقيد إعداد PostgreSQL وضبطه ونسخه الاحتياطي.
العملاء القياسيون المدعومون
يعمل مع Element، FluffyChat، Cinny، Nheko، وكل عميل آخر يدعم Matrix client-server API.
التحكم في رمز التسجيل
اجعل إنشاء الحسابات الجديدة محميًا برمز سري مشترك بحيث يتمكن فقط الأشخاص الذين تدعوهم من التسجيل في خادمك.
لماذا تشغّل Matrix Conduit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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