Matrix Conduit هو خادم Matrix منزلي بسيط وسريع وموثوق به مكتوب بلغة Rust. مصمم كبديل خفيف الوزن لـ Synapse، يأتي كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات RocksDB مدمجة، مما يلغي الحاجة إلى PostgreSQL أو خدمات خارجية أخرى ويقلل بشكل كبير من استهلاك الموارد المطلوبة لتشغيل خادم الدردشة الخاص بك.

تمنحك استضافة Conduit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) ملكية كاملة لسجل الرسائل والوسائط ومفاتيح التشفير مع الاستمرار في الاتحاد مع شبكة Matrix العالمية. يتم تمكين التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا، وأي عميل Matrix قياسي مثل Element أو FluffyChat أو Cinny يتصل مباشرة، لذا يستمر مجتمعك في استخدام الأدوات التي يعرفها بالفعل.