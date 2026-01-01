نشر Ollama بتثبيت بنقرة واحدة.
قم بتشغيل نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون تكاليف API وخصوصية بيانات كاملة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ollama
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ollama
Ollama هو الإطار الرائد مفتوح المصدر لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة محليًا، ويدعم Llama وMistral وGemma وDeepSeek وأكثر من 100 نموذج آخر دون أي تبعيات سحابية. يتولى تلقائيًا تحديد كمية النموذج وتسريع وحدة معالجة الرسوميات (GPU) وإدارة الذاكرة، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات REST (API) متوافقة مع تنسيق OpenAI مما يتيح للأدوات والتكاملات الحالية العمل دون تعديل.
استضافة Ollama ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تكاليف كل رمز، ويلغي حدود المعدل، ويضمن بقاء كل مطالبة واستجابة على البنية التحتية الخاصة بك. إنه الواجهة الخلفية المثالية للفرق التي تبني تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو لأي شخص يحتاج إلى استدلال خاص ومستمر لنموذج اللغة.
الميزات الرئيسية لـ Ollama
أكثر من 100 نموذج مفتوح
سحب وتشغيل Llama 3.3 وMistral وGemma 2 وPhi 4 وDeepSeek-R1، وعشرات أخرى بأمر واحد.
API متوافق مع OpenAI
تسمح واجهة برمجة تطبيقات REST المدمجة للأدوات الحالية وحزم تطوير البرامج (SDKs) وعمليات التكامل بالاتصال بـ Ollama دون الحاجة إلى تغييرات في الكود.
تسريع GPU
يعمل الدعم التلقائي لـ NVIDIA CUDA و Apple Metal على تسريع الاستدلال بشكل كبير مقارنة بالإعدادات التي تعتمد على وحدة المعالجة المركزية فقط.
الدعم متعدد الوسائط
تشغيل نماذج الرؤية مثل LLaVA لمعالجة كل من الصور والنصوص في نفس المحادثة.
ملفات النماذج المخصصة
إنشاء نماذج مخصصة باستخدام مطالبات النظام، وإعدادات درجة الحرارة، ومعلمات مخصصة باستخدام Modelfiles.
لماذا تشغّل Ollama على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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