Ollama هو الإطار الرائد مفتوح المصدر لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة محليًا، ويدعم Llama وMistral وGemma وDeepSeek وأكثر من 100 نموذج آخر دون أي تبعيات سحابية. يتولى تلقائيًا تحديد كمية النموذج وتسريع وحدة معالجة الرسوميات (GPU) وإدارة الذاكرة، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات REST (API) متوافقة مع تنسيق OpenAI مما يتيح للأدوات والتكاملات الحالية العمل دون تعديل.

استضافة Ollama ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تكاليف كل رمز، ويلغي حدود المعدل، ويضمن بقاء كل مطالبة واستجابة على البنية التحتية الخاصة بك. إنه الواجهة الخلفية المثالية للفرق التي تبني تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو لأي شخص يحتاج إلى استدلال خاص ومستمر لنموذج اللغة.