PentAGI هو نظام وكيل ذكاء اصطناعي مستقل تمامًا يقوم بمهام اختبار الاختراق المعقدة دون إشراف بشري مستمر. يقوم بتنسيق وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين — مخططين، باحثين، مبرمجين، ومختبري اختراق — الذين يفكرون في الهدف، يختارون الأدوات المناسبة، وينفذونها داخل حاويات Docker معزولة لاكتشاف الثغرات الأمنية والتحقق منها.

قم بتوصيل مفاتيح OpenAI أو Anthropic أو Google Gemini الخاصة بك ويدير PentAGI العملية بأكملها، من الاستطلاع إلى إعداد التقارير، باستخدام قاعدة معرفية قابلة للبحث مدعومة بقاعدة بيانات pgvector وكاشط ويب مدمج. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على بيانات الفحص الحساسة، وبيانات الاعتماد، والنتائج بالكامل على بنيتك التحتية بدلاً من خدمة أمان تابعة لجهة خارجية.