نشر PentAGI بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام وكيل ذكاء اصطناعي مستقل تمامًا ينفذ مهام اختبار اختراق معقدة من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PentAGI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PentAGI
PentAGI هو نظام وكيل ذكاء اصطناعي مستقل تمامًا يقوم بمهام اختبار الاختراق المعقدة دون إشراف بشري مستمر. يقوم بتنسيق وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين — مخططين، باحثين، مبرمجين، ومختبري اختراق — الذين يفكرون في الهدف، يختارون الأدوات المناسبة، وينفذونها داخل حاويات Docker معزولة لاكتشاف الثغرات الأمنية والتحقق منها.
قم بتوصيل مفاتيح OpenAI أو Anthropic أو Google Gemini الخاصة بك ويدير PentAGI العملية بأكملها، من الاستطلاع إلى إعداد التقارير، باستخدام قاعدة معرفية قابلة للبحث مدعومة بقاعدة بيانات pgvector وكاشط ويب مدمج. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على بيانات الفحص الحساسة، وبيانات الاعتماد، والنتائج بالكامل على بنيتك التحتية بدلاً من خدمة أمان تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ PentAGI
وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون
يتعاون وكلاء التخطيط والبحث والبرمجة واختبار الاختراق لتنفيذ مهام كاملة بدون تدخل بشري خطوة بخطوة.
أحضر LLM الخاص بك
قم بتوصيل نماذج أوبن إيه آي، أنثروبيك، جوجل جيميني، ديب سيك، أو نماذج أولاما المحلية وبدّل بين المزودين وقتما تشاء.
تنفيذ أداة معزول
يقوم الوكلاء بتشغيل حاويات Docker مؤقتة لتشغيل أدوات الأمان، مع إبقاء كل أمر معزولاً عن المضيف.
قاعدة المعرفة المتجهة
تمنح قاعدة بيانات pgvector المجمعة الوكلاء ذاكرة طويلة المدى للاكتشافات والأهداف والخطوات السابقة عبر مهمة.
بحث ويب مدمج
تتيح الكاشطة المدمجة وموصلات البحث للوكلاء جمع الثغرات الأمنية والإرشادات والوثائق عند الطلب.
لماذا تشغّل PentAGI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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