انشر Netdata بنقرة واحدة.
مراقبة البنية التحتية في الوقت الفعلي بدقة 1 ثانية، وأكثر من 800 عملية تكامل، ولا يتطلب أي تهيئة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Netdata
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Netdata
Netdata هي منصة مفتوحة المصدر لمراقبة البنية التحتية في الوقت الفعلي، تجمع آلاف المقاييس في الثانية من خوادمك وحاوياتك وتطبيقاتك وخدماتك السحابية. على عكس مكدسات المراقبة التقليدية التي تتطلب طبقات منفصلة لجمع البيانات وتخزينها وتصورها، يجمع Netdata هذه الطبقات الثلاث في وكيل واحد خفيف الوزن — مما يوفر لوحات معلومات مباشرة في غضون ثوانٍ من النشر، دون الحاجة إلى تكوين يدوي للخدمات الشائعة.
مع أكثر من 78,000 نجمة على GitHub و500 مليون عملية سحب من Docker، يعد Netdata أحد حلول المراقبة المستضافة ذاتيًا الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع. يضمن تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع مقاييس البنية التحتية خاصة داخل شبكتك، مع تحكم كامل في سياسات الاحتفاظ وقواعد التنبيه والوصول إلى لوحة المعلومات.
الميزات الرئيسية لـ Netdata
دقة المقياس في الثانية الواحدة
يلتقط ارتفاعات استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وضغط الذاكرة، واندفاعات زمن الوصول التي تفوتها فترات الاستقصاء التي تتراوح بين 10 أو 60 ثانية تمامًا.
أكثر من 800 عملية تكامل مكتشفة تلقائياً
يكتشف ويراقب تلقائيًا قواعد البيانات وخوادم الويب وقوائم انتظار الرسائل والخدمات السحابية التي تعمل على المضيف — لا توجد ملفات تكوين مطلوبة.
اكتشاف الشذوذ المدعوم بالتعلم الآلي
يدرب نموذجًا للشذوذ لكل مقياس ويكشف عن أنماط غير عادية قبل أن تتسبب في انقطاعات، دون الحاجة إلى ضبط يدوي للعتبات.
مراقبة حاويات Docker
يكتشف جميع الحاويات قيد التشغيل عبر مقبس Docker ويتتبع استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وإدخال/إخراج الشبكة واستخدام القرص لكل حاوية.
مكتبة التنبيهات المُهيأة مسبقًا
تُشحن بمئات التنبيهات المجربة التي تغطي أنظمة التشغيل وقواعد البيانات ومقاييس التطبيقات — وتكون نشطة فور النشر.
لماذا تشغّل Netdata على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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