Netdata هي منصة مفتوحة المصدر لمراقبة البنية التحتية في الوقت الفعلي، تجمع آلاف المقاييس في الثانية من خوادمك وحاوياتك وتطبيقاتك وخدماتك السحابية. على عكس مكدسات المراقبة التقليدية التي تتطلب طبقات منفصلة لجمع البيانات وتخزينها وتصورها، يجمع Netdata هذه الطبقات الثلاث في وكيل واحد خفيف الوزن — مما يوفر لوحات معلومات مباشرة في غضون ثوانٍ من النشر، دون الحاجة إلى تكوين يدوي للخدمات الشائعة.

مع أكثر من 78,000 نجمة على GitHub و500 مليون عملية سحب من Docker، يعد Netdata أحد حلول المراقبة المستضافة ذاتيًا الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع. يضمن تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع مقاييس البنية التحتية خاصة داخل شبكتك، مع تحكم كامل في سياسات الاحتفاظ وقواعد التنبيه والوصول إلى لوحة المعلومات.