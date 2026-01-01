انشر OpenProject بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر تغطي تتبع المهام وتخطيط جانت ولوحات أجايل وتتبع الوقت في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenProject
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenProject
OpenProject هو منصة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر توفر للفرق بديلاً مستضافًا ذاتيًا لـ Jira و Asana و Basecamp. يغطي دورة حياة المشروع بأكملها — من تتبع المهام والأخطاء مروراً بتخطيط الجدول الزمني لـ Gantt، ولوحات Agile (Scrum و Kanban)، وتتبع الوقت المدمج — في تطبيق واحد. على عكس أدوات SaaS، يحافظ الاستضافة الذاتية على جميع بيانات المشروع والجداول الزمنية واتصالات الفريق ضمن البنية التحتية الخاصة بك.
تستخدم الفرق في تطوير البرمجيات والهندسة والحكومة ومنظمات البناء OpenProject لإدارة المشاريع المعقدة متعددة الفرق مع متطلبات صارمة لسيادة البيانات. ينشر هذا القالب OpenProject مع خدمات ويب مخصصة وعامل خلفية و PostgreSQL باتباع بنية الإنتاج الموصى بها.
الميزات الرئيسية لـ OpenProject
تتبع حزمة العمل
إنشاء وإدارة المهام والأخطاء وقصص المستخدم والمعالم ببيانات وصفية غنية وتسلسلات هرمية وعلاقات بين العناصر.
تخطيط الجدول الزمني جانت
جدولة العمل عبر الزمن باستخدام مخططات جانت التفاعلية، والتبعيات، وتتبع المعالم للمشاريع متعددة المراحل.
لوحات أجايل
أدر سباقات سكروم أو سير عمل كانبان باستخدام لوحات السحب والإفلات، وإدارة المهام المتراكمة، وتتبع السرعة.
تتبع الوقت والتكلفة
سجل الوقت مقابل حزم العمل، وحدد الميزانيات، وأنشئ تقارير التكلفة للحفاظ على المشاريع في الموعد المحدد وضمن الميزانية.
GitHub & GitLab تكامل
اربط طلبات السحب والتعهدات مباشرة بحزم العمل، مما يمنح المطورين ومديري المشاريع رؤية موحدة للتقدم.
لماذا تشغّل OpenProject على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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