OpenProject هو منصة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر توفر للفرق بديلاً مستضافًا ذاتيًا لـ Jira و Asana و Basecamp. يغطي دورة حياة المشروع بأكملها — من تتبع المهام والأخطاء مروراً بتخطيط الجدول الزمني لـ Gantt، ولوحات Agile (Scrum و Kanban)، وتتبع الوقت المدمج — في تطبيق واحد. على عكس أدوات SaaS، يحافظ الاستضافة الذاتية على جميع بيانات المشروع والجداول الزمنية واتصالات الفريق ضمن البنية التحتية الخاصة بك.

تستخدم الفرق في تطوير البرمجيات والهندسة والحكومة ومنظمات البناء OpenProject لإدارة المشاريع المعقدة متعددة الفرق مع متطلبات صارمة لسيادة البيانات. ينشر هذا القالب OpenProject مع خدمات ويب مخصصة وعامل خلفية و PostgreSQL باتباع بنية الإنتاج الموصى بها.