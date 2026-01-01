Ubooquity هو خادم منزلي مجاني ومتعدد المنصات للكتب الإلكترونية والقصص المصورة والمجلات وملفات PDF. يقوم بمسح مجلدات مكتبتك، ويولد صورًا مصغرة قابلة للتصفح وبيانات وصفية، ويقدم كل شيء من خلال قارئ ويب نظيف يتعامل مع EPUB وCBZ وCBR وPDF والمزيد — بالإضافة إلى موجز OPDS لتطبيقات القراءة المحمولة التي تفضل واجهة المستخدم الخاصة بها.

استضافة Ubooquity ذاتيًا على VPS يحافظ على مكتبة القراءة الخاصة بك خاصة ومتاحة دائمًا، مع دعم متعدد المستخدمين، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وقارئ قصص مصورة مدمج يعتمد على المتصفح ومُحسّن لتقليب الصفحات بملء الشاشة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف.