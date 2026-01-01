انشر Ubooquity بنقرة واحدة.
خادم منزلي مستضاف ذاتيًا للكتب الإلكترونية والقصص المصورة مع قارئ ويب نظيف وتغذية OPDS لتطبيقات الجوال.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ubooquity
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ubooquity
Ubooquity هو خادم منزلي مجاني ومتعدد المنصات للكتب الإلكترونية والقصص المصورة والمجلات وملفات PDF. يقوم بمسح مجلدات مكتبتك، ويولد صورًا مصغرة قابلة للتصفح وبيانات وصفية، ويقدم كل شيء من خلال قارئ ويب نظيف يتعامل مع EPUB وCBZ وCBR وPDF والمزيد — بالإضافة إلى موجز OPDS لتطبيقات القراءة المحمولة التي تفضل واجهة المستخدم الخاصة بها.
استضافة Ubooquity ذاتيًا على VPS يحافظ على مكتبة القراءة الخاصة بك خاصة ومتاحة دائمًا، مع دعم متعدد المستخدمين، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وقارئ قصص مصورة مدمج يعتمد على المتصفح ومُحسّن لتقليب الصفحات بملء الشاشة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف.
الميزات الرئيسية لـ Ubooquity
الكتب الإلكترونية، القصص المصورة، وملفات PDF
مكتبة واحدة تجمع بين الكتب الإلكترونية (EPUB)، والقصص المصورة (CBZ, CBR)، ومستندات PDF، كل منها مزود بقارئات وعارضات مناسبة للتنسيق.
قارئ القصص المصورة في المتصفح
قارئ قصص مصورة بملء الشاشة بتقليب الصفحات مع وضع الصفحات المزدوجة والتكبير/التصغير والإشارات المرجعية — مصمم خصيصًا للقصص المصورة والمانجا.
خلاصة OPDS لتطبيقات الهاتف المحمول
نقطة نهاية OPDS المتوافقة مع المعايير تتكامل مع تطبيقات قراءة iOS و Android مثل Chunky و Marvin و Aldiko وغيرها.
التحكم في الوصول متعدد المستخدمين
تتيح الحسابات لكل مستخدم ذات الأذونات المستندة إلى الأدوار للأسر مشاركة مكتبة مع الحفاظ على قوائم القراءة والتقدم والوصول محددة النطاق لكل عضو.
فحص أوتوماتيكي للمكتبة
يلتقط الماسح الضوئي في الخلفية الملفات الجديدة بمجرد إضافتها إلى وحدة تخزين المكتبة، ويقوم بتحديث البيانات الوصفية والصور المصغرة دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل Ubooquity على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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