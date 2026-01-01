Your Spotify هو لوحة تحكم تحليلية مستضافة ذاتيًا تتتبع سجل استماعك الكامل على Spotify وتصوره من خلال رسوم بيانية غنية: أفضل الفنانين والمسارات بمرور الوقت، ووقت الاستماع يوميًا وساعيًا، وتوزيعات الأنواع الموسيقية، وتناوب الألبومات، والاتجاهات التاريخية عبر السنوات. على عكس Spotify Wrapped، الذي يظهر مرة واحدة فقط في السنة، يمنحك Your Spotify نفس العمق من الرؤى عند الطلب، لأي نطاق زمني تختاره.

استضافة Your Spotify ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على كل تشغيل وإعجاب وتخطي في قاعدة بيانات تتحكم بها — صادرات بيانات Spotify نفسها تقتصر على 50 مسارًا حديثًا فقط، لكن Your Spotify يستعلم واجهة برمجة التطبيقات (API) باستمرار ويقوم ببناء أرشيف استماع شخصي كامل ينمو طالما أن المثيل يعمل.