انشر سبوتيفاي الخاص بك بنقرة واحدة.
لوحة تحكم لإحصائيات الاستماع لسبوتيفاي مستضافة ذاتيًا، مع رسوم بيانية غنية وسجل وتحليلات مفصلة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Your Spotify
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Your Spotify
Your Spotify هو لوحة تحكم تحليلية مستضافة ذاتيًا تتتبع سجل استماعك الكامل على Spotify وتصوره من خلال رسوم بيانية غنية: أفضل الفنانين والمسارات بمرور الوقت، ووقت الاستماع يوميًا وساعيًا، وتوزيعات الأنواع الموسيقية، وتناوب الألبومات، والاتجاهات التاريخية عبر السنوات. على عكس Spotify Wrapped، الذي يظهر مرة واحدة فقط في السنة، يمنحك Your Spotify نفس العمق من الرؤى عند الطلب، لأي نطاق زمني تختاره.
استضافة Your Spotify ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على كل تشغيل وإعجاب وتخطي في قاعدة بيانات تتحكم بها — صادرات بيانات Spotify نفسها تقتصر على 50 مسارًا حديثًا فقط، لكن Your Spotify يستعلم واجهة برمجة التطبيقات (API) باستمرار ويقوم ببناء أرشيف استماع شخصي كامل ينمو طالما أن المثيل يعمل.
الميزات الرئيسية لـ Your Spotify
التقاط السجل المستمر
يستطلع واجهة برمجة تطبيقات Spotify كل بضع ثوانٍ لتسجيل كل تشغيل، بما في ذلك المسارات التي تم تخطيها والاستماعات الجزئية — وهو يتجاوز بكثير ما تصدره Spotify.
أبرز الفنانين والأغاني والألبومات
نطاقات زمنية قابلة للتكوين تعرض المحتوى الأكثر تشغيلاً لديك حسب عدد مرات التشغيل، أو وقت الاستماع، أو الاكتشافات لأول مرة.
أنماط واتجاهات الاستماع
توضح خرائط الحرارة والرسوم البيانية متى تستمع أكثر — وقت اليوم، ويوم الأسبوع، والاتجاهات الشهرية، والمقارنات السنوية.
تحليل النوع والجو
يجمع ميزات الصوت للمسارات وعلامات الأنواع من Spotify في رسوم بيانية توضح كيف يتغير ذوقك بمرور الوقت.
لوحات معلومات متعددة المستخدمين
يربط كل مستخدم حساب Spotify الخاص به عبر OAuth حتى تتمكن الأسر من تتبع استماعها بشكل منفصل على خادم واحد.
لماذا تشغّل Your Spotify على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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