انشر Plausible Analytics بنقرة واحدة.
منصة تحليلات ويب خفيفة الوزن، لا تستخدم ملفات تعريف الارتباط، متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتحتفظ بجميع بيانات الزوار على الخادم الخاص بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Plausible Analytics
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Plausible Analytics
Plausible Analytics هو بديل مفتوح المصدر يركز على الخصوصية أولاً لـ Google Analytics، ويتتبع مقاييس الموقع الأساسية بدون ملفات تعريف الارتباط أو جمع البيانات الشخصية أو لافتات الموافقة. يزن نص التتبع الخاص به أقل من 1 كيلوبايت، لذلك ليس له أي تأثير تقريبًا على أوقات تحميل الصفحة بينما يوفر لوحة تحكم نظيفة مع جميع رؤى حركة المرور التي تحتاجها.
تضمن استضافة Plausible ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بكل مشاهدة صفحة وسجل حدث على بنيتك التحتية دون وصول طرف ثالث. يقرن هذا القالب تطبيق Plausible مع PostgreSQL للبيانات الوصفية و ClickHouse لاستعلامات التحليلات عالية الأداء، مما يمنحك إعدادًا كاملاً وجاهزًا للإنتاج يحتفظ بالبيانات إلى أجل غير مسمى بتكلفة بنية تحتية ثابتة.
الميزات الرئيسية لـ Plausible Analytics
التتبع بدون ملفات تعريف الارتباط
يقيس حركة المرور بدون ملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الدائمة، لذلك لا تحتاج إلى لافتة موافقة وتبقى متوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) بشكل افتراضي.
سكريبت أقل من 1 KB
البرنامج النصي للتتبع أصغر من معظم الصور، ولا يضيف أي تأخير ملموس لتحميل الصفحات مع الاستمرار في التقاط جميع المقاييس الأساسية.
لوحة معلومات في الوقت الفعلي
شاهد أعداد الزوار المباشرة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات التاريخية ومصادر الزيارات والصفحات الأكثر زيارة في لوحة تحكم واحدة سهلة القراءة.
تتبع الأهداف والأحداث
راقب التحويلات والأحداث المخصصة — إرسالات النماذج، ونقرات الأزرار، والروابط الخارجية — دون كتابة كود تحليلات معقد.
ClickHouse محرك التحليلات
يدعم تخزين ClickHouse العمودي الاستعلامات السريعة عبر ملايين مشاهدات الصفحة، بحيث يتم تحميل لوحات المعلومات على الفور حتى في المواقع ذات الزيارات العالية.
لماذا تشغّل Plausible Analytics على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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