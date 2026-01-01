Plausible Analytics هو بديل مفتوح المصدر يركز على الخصوصية أولاً لـ Google Analytics، ويتتبع مقاييس الموقع الأساسية بدون ملفات تعريف الارتباط أو جمع البيانات الشخصية أو لافتات الموافقة. يزن نص التتبع الخاص به أقل من 1 كيلوبايت، لذلك ليس له أي تأثير تقريبًا على أوقات تحميل الصفحة بينما يوفر لوحة تحكم نظيفة مع جميع رؤى حركة المرور التي تحتاجها.

تضمن استضافة Plausible ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بكل مشاهدة صفحة وسجل حدث على بنيتك التحتية دون وصول طرف ثالث. يقرن هذا القالب تطبيق Plausible مع PostgreSQL للبيانات الوصفية و ClickHouse لاستعلامات التحليلات عالية الأداء، مما يمنحك إعدادًا كاملاً وجاهزًا للإنتاج يحتفظ بالبيانات إلى أجل غير مسمى بتكلفة بنية تحتية ثابتة.