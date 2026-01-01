انشر Mafl بنقرة واحدة.
صفحة رئيسية بسيطة مستضافة ذاتيًا كتجمع كل خدمة، رابط، و لوحة تحكم كتستعملها فنافذة وحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mafl
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mafl
Mafl هي صفحة رئيسية مفتوحة المصدر مصممة للأشخاص الذين يديرون خدمات متعددة مستضافة ذاتيًا ويريدون نقطة انطلاق واحدة سريعة وخالية من التشتيت. يتم وصف التصميم بالكامل في ملف تكوين YAML واحد، لذلك فإن لوحة التحكم قابلة للاستنساخ، وتخضع للتحكم في الإصدارات، ومن السهل جدًا نسخها احتياطيًا جنبًا إلى جنب مع بقية حزمتك.
استضافة Mafl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل إشارة مرجعية ومفتاح API وتكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يتم تمرير جميع طلبات الجهات الخارجية لأدوات الخدمة عبر الواجهة الخلفية لـ Mafl، لذلك لا تتسرب بيانات الاعتماد والبيانات الوصفية أبدًا إلى المتصفح أو إلى موفري لوحات التحكم الخارجية.
الميزات الرئيسية لـ Mafl
تهيئة YAML
حدد المجموعات والخدمات والسمات والأدوات في ملف config.yml واحد يمكنك التحكم في إصداره ونسخه عبر البيئات.
ودجات الخدمة المباشرة
البطاقات التفاعلية تعرض بيانات في الوقت الفعلي مثل الطقس ومعلومات IP والتكاملات المخصصة دون الكشف عن مفاتيح API للمتصفح.
قوالب مخصصة
يمكنك التبديل بين القوالب المضمنة أو تصميم قالبك الخاص ليتناسب مع علامتك التجارية ومشاركته مع المجتمع.
واجهة المستخدم متعددة اللغات
تأتي مع الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، الفرنسية، الروسية، الصينية، والمزيد، ويتم اكتشافها تلقائيًا من متصفح الزائر.
أيقونات Iconify والإيموجي
اختر من بين أكثر من 200,000 أيقونة متجهية من Iconify، أو أي رمز تعبيري، أو عنوان URL بعيد، أو صورة مخزنة محليًا لكل مربع خدمة.
PWA قابل للتثبيت
أضف Mafl إلى هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك كتطبيق ويب تقدمي لتجربة تشغيل فورية تشبه التطبيق.
لماذا تشغّل Mafl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."