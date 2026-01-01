Mafl هي صفحة رئيسية مفتوحة المصدر مصممة للأشخاص الذين يديرون خدمات متعددة مستضافة ذاتيًا ويريدون نقطة انطلاق واحدة سريعة وخالية من التشتيت. يتم وصف التصميم بالكامل في ملف تكوين YAML واحد، لذلك فإن لوحة التحكم قابلة للاستنساخ، وتخضع للتحكم في الإصدارات، ومن السهل جدًا نسخها احتياطيًا جنبًا إلى جنب مع بقية حزمتك.

استضافة Mafl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل إشارة مرجعية ومفتاح API وتكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يتم تمرير جميع طلبات الجهات الخارجية لأدوات الخدمة عبر الواجهة الخلفية لـ Mafl، لذلك لا تتسرب بيانات الاعتماد والبيانات الوصفية أبدًا إلى المتصفح أو إلى موفري لوحات التحكم الخارجية.