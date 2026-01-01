ViewTube هو واجهة أمامية بديلة مفتوحة المصدر تحترم الخصوصية لموقع يوتيوب. يتيح لك البحث عن القنوات ومشاهدتها ومتابعتها من خلال واجهة نظيفة وحديثة تقوم بتوكيل بيانات الفيديو بحيث لا يرى يوتيوب أبدًا عنوان IP الخاص بك أو بصمة المتصفح أو سجل المشاهدة. بُني على واجهات برمجة تطبيقات Invidious و Piped، وهو يجمع بين مشغل مصقول يعتمد على Vue مع تخطي مقاطع SponsorBlock وتنظيف الصور المصغرة بواسطة DeArrow.

استضافة ViewTube ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تجربة يوتيوب شخصية وخالية من الإعلانات تتحكم بها بالكامل. يقوم نظام حساب محلي بتخزين اشتراكاتك وسجلك وقوائم التشغيل في قاعدة بيانات MongoDB الخاصة بك بدلاً من حساب Google، بينما يحافظ Redis على سرعة الاستجابات. تتيح لك متابعة القنوات بأسلوب RSS البقاء على اطلاع دائم بالمبدعين دون الحاجة إلى فتح youtube.com على الإطلاق.