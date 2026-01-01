انشر ViewTube بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة أمامية أنيقة وصديقة للخصوصية وبديلة لـ YouTube لمشاهدة مقاطع الفيديو وإدارة الاشتراكات دون إعلانات أو تتبع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ViewTube
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ViewTube
ViewTube هو واجهة أمامية بديلة مفتوحة المصدر تحترم الخصوصية لموقع يوتيوب. يتيح لك البحث عن القنوات ومشاهدتها ومتابعتها من خلال واجهة نظيفة وحديثة تقوم بتوكيل بيانات الفيديو بحيث لا يرى يوتيوب أبدًا عنوان IP الخاص بك أو بصمة المتصفح أو سجل المشاهدة. بُني على واجهات برمجة تطبيقات Invidious و Piped، وهو يجمع بين مشغل مصقول يعتمد على Vue مع تخطي مقاطع SponsorBlock وتنظيف الصور المصغرة بواسطة DeArrow.
استضافة ViewTube ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تجربة يوتيوب شخصية وخالية من الإعلانات تتحكم بها بالكامل. يقوم نظام حساب محلي بتخزين اشتراكاتك وسجلك وقوائم التشغيل في قاعدة بيانات MongoDB الخاصة بك بدلاً من حساب Google، بينما يحافظ Redis على سرعة الاستجابات. تتيح لك متابعة القنوات بأسلوب RSS البقاء على اطلاع دائم بالمبدعين دون الحاجة إلى فتح youtube.com على الإطلاق.
الميزات الرئيسية لـ ViewTube
بدون إعلانات أو تتبع
يتم بث مقاطع الفيديو عبر الخادم الخاص بك، لذلك لا توجد إعلانات قبل التشغيل أو في منتصفه ولا يرى يوتيوب أبدًا عنوان IP الخاص بك أو بصمة متصفحك.
الاشتراكات بدون جوجل
أنشئ حسابًا محليًا لمتابعة القنوات، وإنشاء قوائم تشغيل، وتتبع السجل — كل ذلك مخزن في قاعدة بياناتك الخاصة، وليس حساب Google.
سبونسر بلوك ودي آرو
تخطي مقاطع الرعاية والمقدمات والترويجات الذاتية تلقائيًا، واستبدال الصور المصغرة والعناوين الجذابة ببدائل مستمدة من الجمهور.
مشغل فيديو حديث
يدعم مشغل مصقول يعتمد على Vue اختيار الجودة وبرنامج الترميز، وسرعة التشغيل، ووضع المسرح، واختصارات لوحة المفاتيح.
Invidious و Piped
يجلب البيانات من خلال العديد من الواجهات الخلفية لـ Invidious و Piped، مع التبديل التلقائي بين المثيلات لضمان تشغيل موثوق به.
لماذا تشغّل ViewTube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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