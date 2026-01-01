انشر Centrifugo بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مراسلة في الوقت الفعلي قابل للتطوير لإنشاء تطبيقات مباشرة باستخدام WebSocket ومراسلة النشر/الاشتراك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Centrifugo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Centrifugo
Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي مفتوح المصدر ومستقل عن اللغة، يسلم الرسائل الفورية للمستخدمين المتصلين عبر WebSocket و HTTP-streaming و Server-Sent Events و WebTransport و gRPC. يمكن لأي واجهة خلفية - بغض النظر عن اللغة أو الإطار - نشر الرسائل عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP أو gRPC بسيطة، مما يجعل من السهل إضافة ميزات الوقت الفعلي إلى التطبيقات الحالية دون إعادة كتابتها.
استضافة Centrifugo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي رسوم كل رسالة وكل اتصال التي تفرضها خدمات الوقت الفعلي التجارية مثل Pusher أو Ably، مع منحك تحكمًا كاملاً في قابلية التوسع وتوجيه البيانات وتكوين الأمان.
الميزات الرئيسية لـ Centrifugo
تكامل محايد للغة
يمكن لأي واجهة خلفية نشر الرسائل عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) بسيطة تعتمد على HTTP أو gRPC، مما يتيح لك إضافة ميزات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تغيير مكدس التقنيات الحالي لديك.
سجل الرسائل والاسترداد
تخزن الرسائل الحديثة لكل قناة وتعيد تشغيل الأحداث الفائتة تلقائيًا للعملاء الذين يعيدون الاتصال، مما يمنع فقدان البيانات أثناء فترات الانقطاع القصيرة.
قابلية التوسع الأفقي
يتيح لك المحرك المدعوم بـ Redis تشغيل عدة عقد Centrifugo والتعامل مع ملايين الاتصالات المتزامنة مع نمو قاعدة المستخدمين لديك.
تتبع التواجد
يتتبع المستخدمين المتصلين بالإنترنت في كل قناة ويبث أحداث الانضمام/المغادرة، مما يتيح ميزات مثل مؤشرات الكتابة وقوائم المستخدمين النشطين.
لوحة المشرف المدمجة
راقب الاتصالات والقنوات وتدفق الرسائل في الوقت الفعلي عبر واجهة المستخدم الإدارية للويب دون الحاجة إلى إعداد أدوات مراقبة منفصلة.
لماذا تشغّل Centrifugo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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