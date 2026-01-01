Roundcube هو عميل بريد ويب مفتوح المصدر طويل الأمد يستخدمه مزودو الاستضافة والجامعات والمستضيفون الذاتيون لمنح أي صندوق بريد IMAP واجهة ويب سريعة وحديثة. يتصل بخوادم IMAP و SMTP الموجودة لديك — وهو ليس خادم بريد بحد ذاته — مما يعني أنك تحتفظ بمزود صندوق البريد الحالي الخاص بك بينما تحصل على واجهة أمامية مصقولة وقابلة للتخصيص مع إدارة المجلدات بالسحب والإفلات، والمحادثات المتسلسلة، وجهات الاتصال، ونظام المكونات الإضافية.

تتيح استضافة Roundcube ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بجلسات بريد الويب ودفاتر العناوين وتفضيلات المستخدم على بنية تحتية تتحكم فيها، بعيدًا عن خدمات بريد الويب التابعة لجهات خارجية التي تقوم بتحليل حركة المرور أو تقييد ميزات الحساب.