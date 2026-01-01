عميل بريد ويب IMAP مستند إلى المتصفح، بواجهة تشبه سطح المكتب، لقراءة رسائل البريد الإلكتروني وكتابتها وتنظيمها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Roundcube
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Roundcube
Roundcube هو عميل بريد ويب مفتوح المصدر طويل الأمد يستخدمه مزودو الاستضافة والجامعات والمستضيفون الذاتيون لمنح أي صندوق بريد IMAP واجهة ويب سريعة وحديثة. يتصل بخوادم IMAP و SMTP الموجودة لديك — وهو ليس خادم بريد بحد ذاته — مما يعني أنك تحتفظ بمزود صندوق البريد الحالي الخاص بك بينما تحصل على واجهة أمامية مصقولة وقابلة للتخصيص مع إدارة المجلدات بالسحب والإفلات، والمحادثات المتسلسلة، وجهات الاتصال، ونظام المكونات الإضافية.
تتيح استضافة Roundcube ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بجلسات بريد الويب ودفاتر العناوين وتفضيلات المستخدم على بنية تحتية تتحكم فيها، بعيدًا عن خدمات بريد الويب التابعة لجهات خارجية التي تقوم بتحليل حركة المرور أو تقييد ميزات الحساب.
الميزات الرئيسية لـ Roundcube
عميل بريد الويب IMAP
يتصل بأي خادم IMAP و SMTP حتى تتمكن من استخدام Roundcube كواجهة أمامية لعلبة بريد موجودة دون ترحيل الحسابات.
جلد مرن متجاوب
تتكيف واجهة Elastic الافتراضية مع شاشات سطح المكتب والأجهزة اللوحية والهواتف، مما يوفر تجربة ذات طابع أصلي عبر الأجهزة.
دفتر عناوين مدمج
إدارة جهات الاتصال الشخصية والمشتركة، ومجموعات جهات الاتصال، وأدلة LDAP جنبًا إلى جنب مع رسائلك دون مغادرة صندوق الوارد.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسيع الوظائف باستخدام المكونات الإضافية لمرشحات managesieve، والمصادقة الثنائية، والتقويمات، والتشفير، والمزيد.
محادثات متسلسلة
تجميع الرسائل ذات الصلة في سلاسل محادثات مع البحث بالنص الكامل وفلاتر سريعة للحفاظ على سهولة إدارة صناديق البريد المزدحمة.
دعم متعدد اللغات
يأتي مزودًا بترجمات بأكثر من 70 لغة ويدعم تفضيلات اللغة والمنطقة الزمنية لكل مستخدم مباشرةً.
لماذا تشغّل Roundcube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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