منصة للتجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر لبناء متاجر إلكترونية عصرية وقابلة للتطوير لـ B2C و B2B.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Shopware
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Shopware
Shopware هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على PHP و Symfony، مصممة للتجار الذين يبحثون عن المرونة والأداء والملكية الكاملة لمتجرهم. بنيتها المعمارية التي تعتمد على API أولاً، وقدراتها اللامركزية (headless)، ومُنشئ القواعد (Rule Builder) تجعلها مناسبة بنفس القدر للعلامات التجارية سريعة التوجه المباشر للمستهلك وكتالوجات B2B المعقدة ذات التسعير المخصص والتجزئة وسير العمل.
استضافة Shopware ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على بيانات العملاء والطلبات وتكاملات الدفع تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل طلب وبدون قيود على المنصة. يجمع هذا القالب Shopware مع MariaDB، و Redis للتخزين المؤقت والجلسات، و OpenSearch لاكتشاف المنتجات بسرعة، مما يمنحك حزمة جاهزة للإنتاج ومستعدة لحركة المرور الحقيقية.
الميزات الرئيسية لـ Shopware
بلا رأس و API أولاً
Store API و Admin API تتيحان لك بناء واجهات متاجر وتكاملات مخصصة في أي إطار عمل، مع الحفاظ على Shopware كمحرك للتجارة.
منشئ القواعد
تكوين الأسعار الديناميكية، والعروض الترويجية، وطرق الشحن، وخيارات الدفع بناءً على سلة التسوق أو العميل أو السياق — دون الحاجة لكتابة أي كود.
تجارب التسوق المرئية
تتيح تخطيطات السحب والإفلات وكتل نظام إدارة المحتوى (CMS) للمسوقين إنشاء صفحات الفئات والصفحات المقصودة المصممة خصيصًا للحملات وشرائح العملاء.
ميزات B2B مدمجة
تسعير خاص بالعميل، وسير عمل عروض الأسعار، وإدارة الموظفين، وطلبات الشراء بالجملة تدعم مبيعات B2B المعقدة جاهزة للاستخدام.
OpenSearch البحث عن المنتج
يمكّن OpenSearch البحث السريع والمتعدد الأوجه عن المنتجات عبر الكتالوجات الكبيرة مع ضبط مدى الصلة والفلاتر التي تتجاوز نطاق بحث MySQL.
إضافات وتطبيقات
يقدم متجر Shopware آلاف المكونات الإضافية والتطبيقات للمدفوعات والتسويق وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتحليلات لتوسيع المنصة مع نموك.
لماذا تشغّل Shopware على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
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منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)