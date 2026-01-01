Shopware هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على PHP و Symfony، مصممة للتجار الذين يبحثون عن المرونة والأداء والملكية الكاملة لمتجرهم. بنيتها المعمارية التي تعتمد على API أولاً، وقدراتها اللامركزية (headless)، ومُنشئ القواعد (Rule Builder) تجعلها مناسبة بنفس القدر للعلامات التجارية سريعة التوجه المباشر للمستهلك وكتالوجات B2B المعقدة ذات التسعير المخصص والتجزئة وسير العمل.

استضافة Shopware ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على بيانات العملاء والطلبات وتكاملات الدفع تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل طلب وبدون قيود على المنصة. يجمع هذا القالب Shopware مع MariaDB، و Redis للتخزين المؤقت والجلسات، و OpenSearch لاكتشاف المنتجات بسرعة، مما يمنحك حزمة جاهزة للإنتاج ومستعدة لحركة المرور الحقيقية.