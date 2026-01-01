نشر Cross-seed بنقرة واحدة.
أداة تلقائية للتلقيم المتبادل تعثر على التورنتات المتطابقة عبر المتتبعات الخاصة لزيادة نسبة التلقيم لديك إلى أقصى حد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cross-seed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cross-seed
Cross-seed هي أداة أتمتة مفتوحة المصدر مصممة لمساعدة مستخدمي التورنت في العثور على البذور المتقاطعة (cross-seeds) وإضافتها — وهي تورنتات موجودة على متتبعات خاصة متعددة ولكنها تشارك نفس الملفات. من خلال مقارنة تنزيلاتك الحالية بمؤشرات مثل Prowlarr أو Jackett، تحدد الأداة الإصدارات المتطابقة وتضيفها إلى عميل التورنت الخاص بك تلقائيًا، مما يتيح لك البذر على متتبعات إضافية دون إعادة تنزيل أي بيانات.
يضمن تشغيل Cross-seed على خادم افتراضي خاص (VPS) التشغيل المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع البحث عن فرص بذر متقاطع جديدة كلما ظهرت. يتكامل مع عملاء التورنت المشهورين بما في ذلك qBittorrent و Deluge و rTorrent، ويدعم المطابقة المستندة إلى البيانات التي تعمل حتى عندما تختلف أسماء الإصدارات عبر المتتبعات.
الميزات الرئيسية لـ Cross-seed
النشر المتقاطع الأوتوماتيكي
يقوم بمسح تنزيلاتك الحالية ويجد تورنتات مطابقة على متتبعات أخرى، لتتمكن من المشاركة (الرفع) بشكل أكبر دون الحاجة لتنزيل أي شيء إضافي.
دعم متعدد المتتبعات
يتصل بـ Prowlarr أو Jackett للبحث عبر عشرات من أجهزة التتبع الخاصة والعامة في وقت واحد من خلال إعداد واحد.
تكامل عميل التورنت
يعمل أصلاً مع qBittorrent و Deluge و Transmission و rTorrent لحقن تورنتات التلقيم المتبادل مباشرة في عميلك.
المطابقة المستندة إلى البيانات
يطابق التورنتات حسب محتوى الملف وحجمه بدلاً من مجرد الأسماء، ويلتقط البذور المتقاطعة حتى عندما تختلف عناوين الإصدارات بين المتعقبات.
وضع الخفي
يعمل كخدمة خلفية مستمرة تراقب التنزيلات الجديدة وتجد تلقائيًا فرص التلقيم المتبادل في الوقت الفعلي.
لماذا تشغّل Cross-seed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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