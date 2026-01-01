ImmuDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر وغير قابلة للتغيير مكتوبة بلغة Go تحتفظ بالسجل الكامل لجميع تغييرات البيانات. يتم التحقق من كل عملية كتابة تشفيرياً، مما يجعل من المستحيل تعديل السجلات أو حذفها دون اكتشاف — مما يوفر لك مسار تدقيق مقاوم للتلاعب بطبيعته.

يمكن نشره كخادم مستقل، يدعم ImmuDB نماذج بيانات المفتاح-القيمة وSQL والمستندات، ويأتي مع وحدة تحكم ويب مدمجة لتصفح البيانات وإدارة المستخدمين. يمنحك الاستضافة الذاتية تحكماً كاملاً في سجلات التدقيق الحساسة وسجلات الامتثال وسجل المعاملات على البنية التحتية الخاصة بك دون أي تبعيات خارجية.