انشر ImmuDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات غير قابلة للتغيير ومقاومة للتلاعب مع التحقق التشفيري لضمان سلامة البيانات القابلة للتدقيق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ImmuDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ImmuDB
ImmuDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر وغير قابلة للتغيير مكتوبة بلغة Go تحتفظ بالسجل الكامل لجميع تغييرات البيانات. يتم التحقق من كل عملية كتابة تشفيرياً، مما يجعل من المستحيل تعديل السجلات أو حذفها دون اكتشاف — مما يوفر لك مسار تدقيق مقاوم للتلاعب بطبيعته.
يمكن نشره كخادم مستقل، يدعم ImmuDB نماذج بيانات المفتاح-القيمة وSQL والمستندات، ويأتي مع وحدة تحكم ويب مدمجة لتصفح البيانات وإدارة المستخدمين. يمنحك الاستضافة الذاتية تحكماً كاملاً في سجلات التدقيق الحساسة وسجلات الامتثال وسجل المعاملات على البنية التحتية الخاصة بك دون أي تبعيات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ ImmuDB
تخزين كاشف للتلاعب
كل سجل مرتبط عبر تجزئات تشفيرية، بحيث يمكن للعملاء أو المدققين اكتشاف أي تعديل أو حذف على الفور.
دعم النماذج المتعددة
استعلم على البيانات باستعمال واجهات المفتاح-القيمة، SQL، أو الوثائق — كلهم كيشاركو نفس محرك التخزين الثابت بلا ما تحتاج تبدل الهيكل (schema) بين النماذج.
وحدة تحكم الويب المدمجة
تتيح لك واجهة مستخدم ويب متكاملة على المنفذ 8080 استكشاف قواعد البيانات وتشغيل استعلامات SQL وإدارة المستخدمين دون الحاجة لتثبيت أدوات إضافية.
التحقق التشفيري
يمكن للعملاء التحقق بشكل مستقل من سلامة أي قيمة يقرؤونها باستخدام براهين شجرة ميركل، مما يلغي الحاجة إلى الثقة بالخادم بشكل أعمى.
تاريخ التدقيق الكامل
يتم الاحتفاظ بجميع إصدارات كل مفتاح بشكل دائم، مما يمنح فرق الامتثال والمدققين سلسلة حراسة كاملة وقابلة للتحقق لكل نقطة بيانات.
لماذا تشغّل ImmuDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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