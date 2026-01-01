Spacedrive هو نظام ملفات افتراضي موزع (VDFS) ينشئ فهرسًا ذكيًا واحدًا لجميع ملفاتك — بغض النظر عن مكان وجودها. يتم توحيد محركات الأقراص المحلية والتخزين الخارجي والخدمات السحابية في قاعدة بيانات واحدة قابلة للبحث مع وضع العلامات، وفلاتر البيانات الوصفية، واكتشاف التكرارات، وإنشاء الصور المصغرة. على عكس مستكشفات الملفات التقليدية، يتعامل Spacedrive مع مكتبتك الرقمية بأكملها كبيانات منظمة يمكنك الاستعلام عنها وتنظيمها على نطاق واسع.

استضافة خادم Spacedrive ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك مركزًا دائمًا ومتوفرًا دائمًا لنظام تنظيم ملفاتك مع مصادقة المسؤول المضمنة — دون تحميل بياناتك إلى أي سحابة طرف ثالث.