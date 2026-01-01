انشر Spacedrive بنقرة واحدة.
مدير ملفات مفتوح المصدر يوحد ملفاتك عبر محركات الأقراص المحلية والتخزين الخارجي والسحابة في مكتبة واحدة قابلة للبحث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Spacedrive
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Spacedrive
Spacedrive هو نظام ملفات افتراضي موزع (VDFS) ينشئ فهرسًا ذكيًا واحدًا لجميع ملفاتك — بغض النظر عن مكان وجودها. يتم توحيد محركات الأقراص المحلية والتخزين الخارجي والخدمات السحابية في قاعدة بيانات واحدة قابلة للبحث مع وضع العلامات، وفلاتر البيانات الوصفية، واكتشاف التكرارات، وإنشاء الصور المصغرة. على عكس مستكشفات الملفات التقليدية، يتعامل Spacedrive مع مكتبتك الرقمية بأكملها كبيانات منظمة يمكنك الاستعلام عنها وتنظيمها على نطاق واسع.
استضافة خادم Spacedrive ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك مركزًا دائمًا ومتوفرًا دائمًا لنظام تنظيم ملفاتك مع مصادقة المسؤول المضمنة — دون تحميل بياناتك إلى أي سحابة طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Spacedrive
مكتبة ملفات موحدة
يفهرس الملفات عبر محركات الأقراص المحلية ووحدات التخزين الخارجية ومواقع التخزين السحابي في قاعدة بيانات واحدة قابلة للبحث — لا مزيد من البحث في أماكن متعددة.
الوسم الذكي
تنظيم الملفات باستخدام علامات مخصصة وفلاتر البيانات الوصفية حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بالضبط بغض النظر عن مكان تخزينها.
كشف التكرار
يحدد تلقائيًا الملفات المكررة عبر مكتبتك، مما يساعدك على استعادة مساحة التخزين والحفاظ على مجموعتك نظيفة.
معاينات ميديا
ينشئ صورًا مصغرة ومعاينات للصور ومقاطع الفيديو حتى تتمكن من تصفح مكتبتك بصريًا دون فتح الملفات الفردية.
مزامنة نظير إلى نظير
مزامنة مكتبتك المنظمة عبر أجهزة متعددة بحيث تكون علاماتك ومجموعاتك وبياناتك الوصفية محدثة دائمًا في كل مكان.
لماذا تشغّل Spacedrive على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."