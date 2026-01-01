انشر withoutbg بنقرة واحدة.
أداة إزالة خلفية بالذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا، تعالج الصور محليًا بدون الاعتماد على السحابة أو رسوم لكل صورة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام withoutbg
withoutbg هو تطبيق لإزالة الخلفيات يعمل بالذكاء الاصطناعي ومستضاف ذاتيًا، ويدير مسار نموذج ONNX رباعي المراحل بالكامل على الخادم الخاص بك. يوفر واجهة ويب بالسحب والإفلات لإزالة الخلفيات من صور المنتجات والصور الشخصية وصور التسويق — دون إرسال الملفات إلى خدمة سحابية أو دفع رسوم لكل صورة. يجمع المسار بين تجزئة ISNet، وتوجيه Depth Anything V2، و Focus Matting، ونموذج تحسين لإنتاج نتائج نظيفة بخلفية شفافة من استدلال وحدة المعالجة المركزية (CPU) وحدها.
يتم تجميع جميع أوزان النموذج داخل صورة Docker، لذلك لا يوجد شيء لتهيئته بخلاف نشر الحاوية — لا توجد تنزيلات للنماذج، ولا تتطلب وحدة معالجة رسومات (GPU)، ولا مكالمات API خارجية على مسار المعالجة.
الميزات الرئيسية لـ withoutbg
مسار نموذج AI المحلي
يتم تشغيل جميع عمليات إزالة الخلفية على الخادم الخاص بك باستخدام نماذج ONNX المجمعة — لا يتم إرسال أي صورة إلى خدمة سحابية خارجية أبدًا.
معالجة رباعية المراحل
تعمل تجزئة ISNet، وتوجيه Depth Anything V2، وتحديد التركيز، ونموذج التحسين معًا لإنتاج حواف نظيفة على الشعر والفراء والمواضيع المعقدة.
لا يتطلب GPU
استدلال ONNX المعتمد على وحدة المعالجة المركزية (CPU) يعني أن أي خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي يمكنه تشغيل مسار النموذج الكامل بدون أجهزة معالجة الرسوميات (GPU) أو إعداد CUDA.
واجهة مستخدم الويب بخاصية السحب والإفلات
تتيح الواجهة المستندة إلى React للمستخدمين إسقاط الصور وتنزيل النتائج ذات الخلفية الشفافة بتنسيق PNG أو JPEG أو WebP دون أي إعداد.
دون رسوم لكل صورة
الاستضافة الذاتية تلغي رسوم كل صورة من واجهات برمجة تطبيقات إزالة الخلفية كخدمة (SaaS) — عالج عددًا غير محدود من الصور بتكلفة خادم افتراضي خاص (VPS) ثابتة.
لماذا تشغّل withoutbg على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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