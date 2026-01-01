withoutbg هو تطبيق لإزالة الخلفيات يعمل بالذكاء الاصطناعي ومستضاف ذاتيًا، ويدير مسار نموذج ONNX رباعي المراحل بالكامل على الخادم الخاص بك. يوفر واجهة ويب بالسحب والإفلات لإزالة الخلفيات من صور المنتجات والصور الشخصية وصور التسويق — دون إرسال الملفات إلى خدمة سحابية أو دفع رسوم لكل صورة. يجمع المسار بين تجزئة ISNet، وتوجيه Depth Anything V2، و Focus Matting، ونموذج تحسين لإنتاج نتائج نظيفة بخلفية شفافة من استدلال وحدة المعالجة المركزية (CPU) وحدها.

يتم تجميع جميع أوزان النموذج داخل صورة Docker، لذلك لا يوجد شيء لتهيئته بخلاف نشر الحاوية — لا توجد تنزيلات للنماذج، ولا تتطلب وحدة معالجة رسومات (GPU)، ولا مكالمات API خارجية على مسار المعالجة.