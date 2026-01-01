Misskey هي منصة تواصل اجتماعي مفتوحة المصدر وغنية بالميزات، مصممة للـ "فيديفيرس". باستخدام بروتوكول ActivityPub، تتكامل نسخة Misskey الخاصة بك مع Mastodon و Pleroma وآلاف الخوادم الأخرى في الفيديفيرس، مما يمنح المستخدمين لديك إمكانية الوصول إلى رسم بياني اجتماعي عالمي مع الاحتفاظ بجميع البيانات على بنيتك التحتية الخاصة.

على عكس المنصات المركزية الكبيرة، تضع Misskey التحكم المجتمعي في المقام الأول — أنت تحدد القواعد، وسياسات الإشراف، ومن يمكنه الانضمام. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني عدم وجود تلاعب خوارزمي، وعدم جمع للبيانات، وعدم وجود خطر اختفاء المنصة من حولك.