انشر Misskey بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة وسائط اجتماعية موحدة مفتوحة المصدر تربط مجتمعك بالفيديفيرس العالمية عبر ActivityPub.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Misskey
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Misskey
Misskey هي منصة تواصل اجتماعي مفتوحة المصدر وغنية بالميزات، مصممة للـ "فيديفيرس". باستخدام بروتوكول ActivityPub، تتكامل نسخة Misskey الخاصة بك مع Mastodon و Pleroma وآلاف الخوادم الأخرى في الفيديفيرس، مما يمنح المستخدمين لديك إمكانية الوصول إلى رسم بياني اجتماعي عالمي مع الاحتفاظ بجميع البيانات على بنيتك التحتية الخاصة.
على عكس المنصات المركزية الكبيرة، تضع Misskey التحكم المجتمعي في المقام الأول — أنت تحدد القواعد، وسياسات الإشراف، ومن يمكنه الانضمام. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني عدم وجود تلاعب خوارزمي، وعدم جمع للبيانات، وعدم وجود خطر اختفاء المنصة من حولك.
الميزات الرئيسية لـ Misskey
اتحاد ActivityPub
يتصل مثيلك بأكثر من 10,000 خادم فيديفيرس حتى يتمكن المستخدمون من متابعة الحسابات والتفاعل معها على Mastodon و Pleroma ومنصات أخرى دون مغادرة مثيلك.
تفاعلات إيموجي مخصصة
تفاعل مع أي منشور باستخدام أي رمز تعبيري — بما في ذلك الرموز المخصصة التي تقوم بتحميلها — متجاوزًا بكثير الإعجابات بزر واحد لمعظم المنصات.
محرك وسائط مدمج
يحصل كل مستخدم على محرك وسائط شخصي لتحميل وتنظيم وإعادة استخدام الملفات والصور عبر المنشورات دون الحاجة لإعادة التحميل.
نظام الإضافات والقوالب
قم بتوسيع Misskey باستخدام المكونات الإضافية المدعومة بـ AiScript وتطبيق سمات مخصصة لتخصيص الواجهة بعمق لمجتمعك.
مرونة رؤية الملاحظات
يمكن تعيين كل منشور على عام، أو الجدول الزمني للصفحة الرئيسية، أو للمتابعين فقط، أو رسالة مباشرة — مما يمنح المستخدمين تحكمًا دقيقًا في من يرى ماذا.
لماذا تشغّل Misskey على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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